Про вибухи в мвсті написав його очільник Віталій Кличко.

Що відомо про гучні вибухи в Києві?

Тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати ще о 22:14 через загрозу ураження російськими дронами. У самому Києві небезпеку оголосили з 22:39. За кілька хвилин начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про те, що тривогу оголосили через загрозу ворожих БпЛА. Він закликав жителів пройти в найближче укриття.

Тим часом Повітряні Сили ЗСУ фіксували проліт над столицею та до Броварів з північного боку. До цього групи безпілотників фіксувалися в різних частинах регіону.

Після того, як кияни почули гучні вибухи, Віталій Кличко пояснив, що в столиці збивають ворожі цілі.

Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– йдеться в повідомленні Кличка.

За даними моніторингових каналів, протиповітряна оборона могла працювати на лівому березі Києва. Однак влада офіційно ще не коментувала атаку. Наразі невідомо, чи є якісь наслідки через черговий російський обстріл. На момент публікації повітряна тривога досі була оголошена в Києві та області.

Де ще атакував ворог 13 лютого?