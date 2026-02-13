Про вибухи в мвсті написав його очільник Віталій Кличко.
Що відомо про гучні вибухи в Києві?
Тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати ще о 22:14 через загрозу ураження російськими дронами. У самому Києві небезпеку оголосили з 22:39. За кілька хвилин начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про те, що тривогу оголосили через загрозу ворожих БпЛА. Він закликав жителів пройти в найближче укриття.
Тим часом Повітряні Сили ЗСУ фіксували проліт над столицею та до Броварів з північного боку. До цього групи безпілотників фіксувалися в різних частинах регіону.
Після того, як кияни почули гучні вибухи, Віталій Кличко пояснив, що в столиці збивають ворожі цілі.
Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться в повідомленні Кличка.
За даними моніторингових каналів, протиповітряна оборона могла працювати на лівому березі Києва. Однак влада офіційно ще не коментувала атаку. Наразі невідомо, чи є якісь наслідки через черговий російський обстріл. На момент публікації повітряна тривога досі була оголошена в Києві та області.
Де ще атакував ворог 13 лютого?
Увечері росіяни обстріляли балістичними ракетами один з населених пунктов Черниговской области. О последствиях не сообщалось.
Также серьезной атаке подверглась Сумщина. В Конотопе враг убил женщину во время атаки на гражданскую инфраструктуру. А в областном центре оккупанты всадили по медучреждению, где на тот момент лечились дети.
Также россияне снова атаковали порты Одессы, а также другие критические объекты в городе и в регионе. Там также погиб один человек.
Последствия обстрела, произошедшего накануне, фиксировали на Киевщине, Хмельницкой и Николаевской области.