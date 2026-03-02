Ця ніч минула для Одещини без сигналів повітряної тривоги. Втім, вранці близько 08:00 для регіону була оголошена загроза російських безпілотників.

Які наслідки атаки на Одесу?

О 08:54 Повітряні сили попередили, що БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються у напрямку Одеси.

О 09:20 в Одесі пролунали вибухи.

Пізніше начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що унаслідок ранкової атаки в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок. Інформація про травмованих наразі не надходила.

Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що унаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Там виникла пожежа.

Ворог атакує Одесу ударними безпілотниками. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні чиновника за 09:53.

О 09:58 в Одесі пролунав новий вибух.

До слова, під ударом ворожих БпЛА опинився Кривий Ріг. У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Попередньо, минулося без постраждалих.

Тим часом у Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів зруйнованого будинку. Знищено дві приватні оселі, чотири пошкоджені. У Нікопольському районі пошкоджений 5-поверховий будинок. Про це повідомили у ДСНС.

За повідомленням Повітряних сил, у ніч проти 2 березня ворог атакував 94 ударними БпЛА. Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 84 ворожі дрони. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях

Що відомо про останні удари Росії по Одещині?