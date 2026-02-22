Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС України.

Що відомо про атаку на Південь України?

За словами Кіпера, в ніч на 22 лютого Одещина зазнала масованої атаки безпілотниками. Ворожі цілі летіли у напрямку енергетичних об'єктів регіону.

Унаслідок влучань зафіксовано значні руйнування та масштабні загоряння. Пожежі охопили великі площі. Втім, за словами рятувальників, підрозділи ДСНС змогли оперативно локалізувати та ліквідувати осередки займання.

Триває оцінка стану енергооб'єктів та усунення наслідків,

– додав очільник ОВА.

Наслідки російської атаки фіксують і на Миколаївщині. Кім повідомляє про пошкодження енергетичної інфраструктури міста. За його словами, наразі 16 тисяч абонентів перебувають без електропостачання.

На щастя, жертв та постраждалих через російську атаку немає.

У яких містах гриміли вибухи цієї ночі?