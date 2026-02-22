Про це повідомив Тимур Ткаченко.

Дивіться також Масована ракетна атака по Україні: де вибухи і які наслідки

Що відомо про пожежу у Києві?

Внаслідок ворожої атаки постраждала багатоповерхівка у Святошинському районі Києва.

Спалахнула пожежа на даху будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Вранці 22 лютого Київ опинився ціллю комбінованої російської атаки. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що під столицю одночасно атакують ударні дрони і крилаті ракети.

Пізніше там уточнили, що усі групи ворожих БпЛА повернули на Київщину.