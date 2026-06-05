Походження дрона наразі встановлюють, а керівництво країни вже поінформували про ситуацію. Про це повідомляє Digi24.

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Що відомо про вибух?

Тривогу в одному з найбільших портів Чорного моря оголосили після повідомлень про вибух морського безпілотника поблизу причалів №77 – 78 у порту Констанца.

За даними румунських медіа, об'єкт виявили ще близько 05:00 ранку. Він перебував неподалік нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

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