Президент Нікушор Дан у п'ятницю відвідав постраждалих унаслідок інциденту, спричиненого вибухом російського безпілотника на даху багатоквартирного будинку в Галаці. Щодо траєкторії польоту безпілотника, президент зазначив, що це була група з 43 безпілотників, які прибули зі сходу та перетнули Україну за 20 – 30 кілометрів на північ від Дунаю, зі сходу на захід.

"Під час прольоту через українську територію деякі з них були збиті, а один з них, ймовірно, вражений над містом Рені, змінив траєкторію та попрямував у бік Галаца", – сказав глава держави.