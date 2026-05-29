Про це йдеться в статті The New York Times.

Що дасть четверта стаття НАТО Румунії?

Вона дозволяє країні – члену НАТО розпочати офіційні обговорення загроз її безпеці. Оана Цою сказала, що Румунія може використовувати цей інструмент.

За її словами, події в Румунії у місті Галац 29 травня підпадають під категорію інцидентів, які виправдовують використання відповідних інструментів.

Основне положення НАТО, стаття 5, вимагає від членів розглядати напад на одну з них як напад на всіх. Коли НАТО було створено, стаття 5 поставила Західну Європу під захист США, оскільки Радянський Союз зміцнював своє домінування над Центральною та Східною Європою,

– нагадали NYT.

Утім, за всю історію Альянсу п'яту статтю застосовували тільки один раз - коли сталися теракти 11 вересня 2001 року. Це призвело до участі НАТО у війні в Афганістані під проводом США.

Власне, стаття 4 НАТО є необхідним кроком до рішення НАТО застосувати статтю 5. Вона дозволяє державі-члену розпочати офіційне обговорення між союзниками щодо загроз її безпеці, але не зобов'язує НАТО до військових дій.

Часто вважають, що застосування статті 5 має військові наслідки, але договір НАТО говорить лише про те, що його члени "допомагатимуть" стороні, на яку було здійснено напад. Це також може означати економічну чи політичну допомогу. У статті 4 зазначено, що члени альянсу "будуть консультуватися між собою щоразу, коли, на думку будь-кого з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін опиняються під загрозою",

– мовиться в матеріалі.

Оана Цою сказала неконкретно, мовляв, можливе застосування статті 4 – це "частина обговорень щодо можливостей, які ми маємо на даний момент".

Четверту статтю НАТО використовували значно частіше – цілих 9 разів, зокрема, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У вересні 2025 року її застосувала Польща, коли російські дрони вдерлися в її повітряний простір. Тоді їх збили винищувачі. До цих дій вдалася й Естонія, коли три російські винищувачі порушили її повітряний простір - теж восени 2025-го.

Як реагує Захід на удар по житловому будинку в румунському Галаці?

Президент Румунії погрожує росіянам заходами у відповідь. Він заявив, що повна відповідальність лежить на Росії.

А НАТО обіцяють "захищати кожен сантиметр Альянсу". Там засудили безрозсудне вторгнення росіян.