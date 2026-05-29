Російський диктатор також знає про те, що дрон влучив у житловий будинок в Румунії. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також У Румунії депутати вимагають відставки міністра оборони після удару БпЛА

Як Медведєв прокоментував удар російського безпілотника по Румунії?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував інцидент із падінням безпілотника на території Румунії, що стався під час російської атаки по Україні. Він заявив, що спершу необхідно встановити походження дрона, однак водночас різко висловився на адресу країн Європейського Союзу, стверджуючи, що їм "не слід висловлюватися" щодо цього випадку.

За його словами, європейські держави нібито є "прямими учасниками війни проти Росії". Також Медведєв повторив звинувачення про нібито використання європейських безпілотників, комплектуючих та розвідувальних даних у війні проти Росії, стверджуючи, що це призводить до руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Окремо він у різкій та образливій формі висловився щодо керівників країн ЄС, звинувативши їх у причетності до постачання озброєння для України. Медведєв заявив, що громадяни країн ЄС, де виробляється техніка для потреб України, нібито не зможуть почуватися у безпеці.

У Кремлі тим часом підтвердили, що російський диктатор Володимир Путін поінформований про інцидент із безпілотником у Румунії.

Російський дрон влучив у будинок в Румунії

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в місті Галац стався інцидент, унаслідок якого пролунав сильний вибух і виникла пожежа на 10-му поверсі будинку. У Міністерстві національної оборони Румунії підтвердили подію, зазначивши, що в момент удару здетонував увесь бойовий заряд російського безпілотника. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, серед них 14-річний підліток, обох госпіталізували.

Румунія різко відреагувала на влучання російського дрона у багатоповерхівку. Після влучання безпілотника в житловий будинок в місті Галац румунська влада ухвалила рішення про закриття генерального консульства Росії. Окрім цього, російського консула оголосили персоною нон ґрата. Президент Румунії наголосив, що дрон, який залетів на територію країни, був російським безпілотником типу "Герань-2". За його словами, влада має повну інформацію про маршрут БпЛА.