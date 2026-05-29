Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.

До теми "Війна Росії перетнула ще одну межу": як Європа реагує на російську атаку по Румунії

Що сказав Дан стосовно закриття генконсульства Росії в Румунії?

Нікушор Дан нагадав, що вночі 29 травня стався серйозний інцидент із влучанням російського безпілотника у багатоповерхівку у місті Галац, де постраждали двоє громадян Румунії. Лідер країни наголосив, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, яка понад 4 роки веде агресивну війну проти України.

З огляду на цю ситуацію, генерального консула Росії оголошено персоною нон грата. А генеральне консульство Росії в Констанці буде закрито,

– сказав Нікушор Дан.

Румунський лідер також присоромив деяких румунських політичних лідерів та лідерів громадської думки, які намагаються виправдати Росію за цей інцидент.

"Тепер громадяни Румунії можуть побачити, хто є прозахідним, а хто імітує прозахідність", – додав Дан.

Він також наголосив, що російським дроном, який атакував Румунію, був безпілотник типу "Герань-2".

Ми знаємо траєкторію цього безпілотника, ми знаємо, де він проходив через Україну, ми знаємо, де він увійшов до Румунії,

– наголосив президент Румунії.

Нікушор Дан зауважив, що цей дрон був частиною рою з 43 російських безпілотників, і лише він один досяг румунської території.

Що відомо про удар російським безпілотником по Галацу в Румунії?

Російський безпілотник урізався у багатоповерховий будинок у румунському місті Галац вночі 29 травня. Внаслідок цього виник потужний вибух, а також спалахнула пожежа на 10-му поверсі.

У Міністерстві національної оборони Румунії підтвердили цей випадок, зазначивши, що в момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона. Двоє людей, зокрема 14-річний хлопець, зазнали травм – їх госпіталізували.

Варто наголосити, що Румунія є країною-членом НАТО, тож фактично Росія вгатила по території Альянсу. Речниця НАТО Еллісон Гарт засудила безвідповідальні дії країни-агресорки та наголосила, що генсек Альянсу підтримує контакти з Бухарестом щодо цього інциденту.