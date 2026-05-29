Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.
Що сказав Дан стосовно закриття генконсульства Росії в Румунії?
Нікушор Дан нагадав, що вночі 29 травня стався серйозний інцидент із влучанням російського безпілотника у багатоповерхівку у місті Галац, де постраждали двоє громадян Румунії. Лідер країни наголосив, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, яка понад 4 роки веде агресивну війну проти України.
З огляду на цю ситуацію, генерального консула Росії оголошено персоною нон грата. А генеральне консульство Росії в Констанці буде закрито,
– сказав Нікушор Дан.
Румунський лідер також присоромив деяких румунських політичних лідерів та лідерів громадської думки, які намагаються виправдати Росію за цей інцидент.
"Тепер громадяни Румунії можуть побачити, хто є прозахідним, а хто імітує прозахідність", – додав Дан.
Він також наголосив, що російським дроном, який атакував Румунію, був безпілотник типу "Герань-2".
Ми знаємо траєкторію цього безпілотника, ми знаємо, де він проходив через Україну, ми знаємо, де він увійшов до Румунії,
– наголосив президент Румунії.
Нікушор Дан зауважив, що цей дрон був частиною рою з 43 російських безпілотників, і лише він один досяг румунської території.
Що відомо про удар російським безпілотником по Галацу в Румунії?
Російський безпілотник урізався у багатоповерховий будинок у румунському місті Галац вночі 29 травня. Внаслідок цього виник потужний вибух, а також спалахнула пожежа на 10-му поверсі.
У Міністерстві національної оборони Румунії підтвердили цей випадок, зазначивши, що в момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона. Двоє людей, зокрема 14-річний хлопець, зазнали травм – їх госпіталізували.
Варто наголосити, що Румунія є країною-членом НАТО, тож фактично Росія вгатила по території Альянсу. Речниця НАТО Еллісон Гарт засудила безвідповідальні дії країни-агресорки та наголосила, що генсек Альянсу підтримує контакти з Бухарестом щодо цього інциденту.