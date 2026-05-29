Про це інформує румунське Міністерство національної оборони.

Розслідування щодо удару російського дрона у багатоповерхівку в румунськосму місті Галац триває.

За попередніми даними, команди фахівців Міністерства національної оборони, МВС та Служби інформації Румунії визначили, що ворог атакував країну НАТО безпілотником типу "Герань-2". Зазначається, що в момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона.

Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Росії та наголошує, що вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському районі, – ідеться у повідомленні.

Такі інциденти, кажуть у Міноборони Румунії, демонструють відсутність поваги Росії до міжнародного права та ставлять під загрозу не тільки безпеці громадян Румунії, але й колективній безпеці НАТО.

Водночас у румунському МЗС заявили, що цей інцидент є серйозним і безвідповідальним кроком з боку Росії. Також у Румунії наголосили, що вживатимуть усіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь на порушення міжнародного права та повітряного простору країни.

Країна вже повідомила союзників та Генерального секретаря НАТО про обставини та запросила заходи для прискорення передачі Румунії можливостей боротьби з безпілотниками.

Російська Федерація продовжує бути державою-агресором, яка веде незаконну війну з серйозними наслідками для регіональної безпеки та безпеки своїх громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії,

– наголосили у МЗС.

Разом із тим, у міністерстві додали, що Румунія діятиме рішуче, щоб посилити міжнародний тиск на Росію із вимогою якнайшвидшого та повного припинення вогню.

Деталі атаки на Румунію

Нагадаємо, що безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу на 10 поверсі.

Двоє людей, зокрема 14-річний хлопець, отримали травми – їх госпіталізували до медичного закладу.

Інцидент стався близько 2 ночі. О 01:19 із авіабази Фетешть у небо підняли два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера. Пілоти отримали дозвіл на знищення цілі. Вже близько 01:53 у системі Ro-Alert з'явилось повідомлення про падіння дрона.