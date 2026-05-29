Об этом информирует румынское Министерство национальной обороны.

Расследование удара российского дрона в многоэтажку в румынськосму городе Галац продолжается.

По предварительным данным, команды специалистов Министерства национальной обороны, МВД и Службы информации Румынии определили, что враг атаковал страну НАТО беспилотником типа "Герань-2". Отмечается, что в момент удара взорвался весь полезный груз российского дрона.

Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия России и отмечает, что они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском районе, – говорится в сообщении.

Такие инциденты, говорят в Минобороны Румынии, демонстрируют отсутствие уважения России к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективной безопасности НАТО.

В то же время в румынском МИД заявили, что этот инцидент является серьезным и безответственным шагом со стороны России. Также в Румынии отметили, что будут принимать все необходимые дипломатические меры в ответ на нарушение международного права и воздушного пространства страны.

Страна уже сообщила союзникам и Генеральному секретарю НАТО об обстоятельствах и запросила меры для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками.

Российская Федерация продолжает быть государством-агрессором, которая ведет незаконную войну с серьезными последствиями для региональной безопасности и безопасности своих граждан. Российская Федерация несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия,

– отметили в МИД.

Вместе с тем, там добавили, что Румыния будет действовать решительно, чтобы усилить международное давление на Россию с требованием скорейшего и полного прекращения огня.

Детали атаки на Румынию

Напомним, что беспилотник попал в жилую многоэтажку, вызвав пожар на 10 этаже.

Два человека, в частности 14-летний парень, получили травмы – их госпитализировали в медицинское учреждение.

Инцидент произошел около 2 ночи. В 01:19 с авиабазы Фетешть в небо подняли два истребителя F-16 при поддержке вертолета. Пилоты получили разрешение на уничтожение цели. Уже около 01:53 в системе Ro-Alert появилось сообщение о падении дрона.