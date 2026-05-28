Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

20:47, 28 мая

БпЛА на Сумы с востока.

20:38, 28 мая

Группа БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины.

20:28, 28 мая

  • БпЛА на Запорожье с востока.
  • БпЛА на севере и в центре Сумщины курсом на Шостку, Бурынь, Белополье.
20:06, 28 мая

БпЛА на Запорожье с юга.

20:00, 28 мая

  • Несколько БпЛА из Белгородской области на север Харьковщины, курсом на Старый Салтов, Краснокутск.
  • Группа БпЛА на севере Сумщины, в районе Шостки.

