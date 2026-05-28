Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Смотрите также У ВСУ есть новые успехи на фронте: военный обозреватель раскрыл направления

Есть ли сейчас продвижение у врага?

По словам Трегубова, общая эффективность действий оккупантов существенно снизилась. Количество штурмов не приводит к ощутимым территориальным достижениям. На Лиманском и Купянском направлениях попытки продвижения России остаются безрезультатными, а на Великобурлукском оккупационные подразделения уже отступают.

В то же время на Харьковщине, на левом берегу реки Оскол ситуация остается сложной, однако противнику не удалось создать критических угроз для украинских сил. В то же время Силы обороны сталкиваются с отдельными трудностями, в частности в обеспечении логистики и укомплектовании личным составом.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Относительно ситуации на правом берегу Оскола – защитники оттеснили противника, не позволив ему закрепиться в районе Голубовки. В то же время российские подразделения пытаются удерживать давление на северные окраины этого населенного пункта.

Вместе с тем Трегубов отметил, что наиболее активные попытки российских сил "прощупать" северную границу фиксируются на Сумщине и на участке вблизи Волчанска. Там сейчас продолжаются постоянные боевые столкновения без существенных успехов для России.

Где расположена река Оскол: смотрите на карте

Ситуация на фронте

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что в медиа снова заговорили об определенных сроках завершения войны, впрочем, он считает, что все будет зависеть прежде всего от того, удастся ли усилить давление сразу по нескольким критическим для Кремля направлениям.

Надади развитие событий зависит от ряда факторов, в частности, удастся ли до осени усилить давление одновременно по фронту, тылу и логистике.

Также Подоляк отмечает дополнительные договоренности с партнерами по дальним ударам, совместных предприятий, инвестиции в производство, ракеты и дроны, а также расширение зоны поражения вдоль линии боевого соприкосновения на 40 – 50 километров, чтобы под постоянным контролем оказались транспортно-логистические магистрали.

Отдельно важной остается и позиция Соединенных Штатов.

Несколько ранее Владимир Зеленский сообщал, что ситуацию на фронте удалось стабилизировать благодаря беспилотникам технологическим решениям и "дальнобойным" санкциям против России. Однако, говорит, ситуация и в дальнейшем остается сложной, в частности в вопросе защиты неба от вражеской баллистики.