Об этом в интервью для телемарафона "Единые новости" сообщил президент Владимир Зеленский.

Открытие первого переговорного кластера по вступлению в ЕС

Зеленский сообщил, что для открытия переговорных кластеров с ЕС важно иметь согласованную позицию всех стран, чтобы избежать блокировок. Президент выразил ожидания, что уже в июне и в течение лета в этом направлении будет достигнут прогресс, в частности по запуску первого кластера Fundamentals в ближайшие недели с последующим продвижением других этапов переговоров.