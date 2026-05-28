Что известно о первом транше кредита
Речь идет о 9,1 миллиарда евро. Детали сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает "Европейская правда". Однако точной даты чиновник пока назвать не может.
По словам Уйвари, перед выделением транша еще нужно осуществить несколько "процедурных и технических шагов" – и не только с украинской стороны. Кроме того, европейцы должны проверить выполнение условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании.
Поэтому нужно сделать эту верификацию, и дальше можно будет определить, когда возможно сделать первый перевод,
– сказал спикер.
А вот его запланированный объем уже известен – 9,1 миллиарда евро:
- из них на оборонные нужды пойдет 5,9 миллиардов евро;
- тогда как на бюджетную поддержку – 3,2 миллиарда евро (именно по программе макрофинансовой помощи; по данным ЕП, эти деньги поступят ориентировочно в середине июня).
Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о займе. В пресс-службе парламента рассказывали, что в целом в этом году ожидают половину общей суммы – 45 миллиардов евро. Интересно, что бюджетная часть будет меньше (только 16,7 миллиарда евро из них) и поступит через два разных инструмента: непосредственно макрофинансовая помощь и механизм Ukraine Facility.
Относительно последнего – Совет Евросоюза также уже принял решение о выделении 2,8 миллиарда евро, поскольку Украина успешно выполнила 11 из 20 необходимых для седьмого транша шагов.
Что этому предшествовало
Накануне Владимир Зеленский рассказал, что имел разговор с Урсулой фон дер Ляйен, и первый транш кредита должен поступить как можно быстрее. "Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились", – подчеркнул он.
После принятия Верховной Радой законопроекта №0376 председатель Еврокомиссии поздравила Украину и подтвердила создание предпосылок для перевода первой части займа в июне.