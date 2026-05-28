Що відомо про перший транш кредиту

Йдеться про 9,1 мільярда євро. Деталі повідомив журналістам речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає "Європейська правда". Однак точної дати посадовець наразі назвати не може.

Дивіться також "Це ще не кінець": у ЄС знову згадали про заморожені активи Росії

За словами Уйварі, перед виділенням траншу ще потрібно здійснити кілька "процедурних і технічних кроків" – і не лише з української сторони. Окрім того, європейці мають перевірити виконання умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння.

Тож потрібно зробити цю верифікацію, і далі можна буде визначити, коли можливо зробити перший переказ,

– сказав речник.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А от його запланований обсяг уже відомий – 9,1 мільярда євро:

з них на оборонні потреби піде 5,9 мільярда євро;

тоді як на бюджетну підтримку – 3,2 мільярда євро (саме за програмою макрофінансової допомоги; за даними ЄП, ці гроші надійдуть орієнтовно в середині червня).

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику. У пресслужбі парламенту розповідали, що загалом цьогоріч очікують половину загальної суми – 45 мільярдів євро. Цікаво, що бюджетна частина буде меншою (лише 16,7 мільярда євро з них) і надійде через два різні інструменти: безпосередньо макрофінансова допомога та механізм Ukraine Facility.

Щодо останнього – Рада Євросоюзу також вже ухвалила рішення про виділення 2,8 мільярда євро, оскільки Україна успішно виконала 11 з 20 необхідних для сьомого траншу кроків.

Що цьому передувало