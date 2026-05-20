Який документ ухвалили в ЄС?

Документ вже підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Про це він сам повідомив у коментарі "Укрінформу".

За його словами, цього тижня Меморандум розглянули і остаточно схвалили держави ЄС, тож йому залишилося лише засвідчити його своїм підписом.

Ми завершили переговори з Україною щодо меморандуму про взаєморозуміння, який лежить в основі нашої програми мікрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України,

– зазначив Домбровскіс.

Посадовець пояснив, що тепер Україна має підписати документ, а потім Верховна Рада ратифікувати, перш ніж ЄС почне виплачувати кошти.

Він наголосив, що український парламент має якнайшвидше розглянути Меморандум. Найкраще, якщо це відбудеться вже на початку наступного тижня.

Зауважте! Паралельно ЄС проводить переговори для отримання кредиту на ринках капіталу, щоб фактично забезпечити фінансування для України. Проте, як зазначив єврокомісар, це радше технічний момент, який можуть завершити вже наступного тижня.

Що передбачає Меморандум?

У 2026 році Україна році має отримати половину із затвердженого Євросоюзом кредиту на 2026 – 2027 роки, тобто 45 мільярдів доларів.

Більшу частину цих коштів ЄС надасть у вигляді оборонної допомоги – 28,3 мільярда євро. Решту становитиме бюджетна підтримка – 16,7 мільярда євро.

З цієї суми 8,35 мільярда спрямують через програму Ukraine Facility, а от інші 8,35 мільярда увійдуть в пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік.

Та задля макрофінансової допомоги Україна повинна виконати умови ЄС. Зокрема, як заначив Домбровскіс, мають бути проведені реформи "з сильним фіскальним фокусом". На практиці це означає:

мобілізацію внутрішніх доходів країни;

забезпечення ефективності державних витрат;

вдосконалення системи управління фінансами.

Щодо реформ, мобілізації внутрішніх доходів, то загалом, якщо всі зобов'язання будуть повністю виконані, очікується, що вони принесуть Україні близько шести мільярдів євро додаткових доходів. Це середньострокова мета, ефект поступово зростатиме,

– зауважив Домбровскіс.

Єврокомісар підкреслив, що усі умови Меморандуму ЄС узгодив м Міжнародним валютним фондом.

Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу європейці від самого початку пов'язували виділення кредиту Україні із програмою від Міжнародного валютного фонду.

Є пряма залежність. Європейці мають бути впевнені, що моніторингова місія (МВФ – 24 Канал), контролюючи ситуацію в міністерстві фінансів, не дозволить розкрасти ті гроші,

– говорить Пендзин.

Тобто, за його словами, доки діятиме чинна програма МВФ, доти Україна матиме й кошти ЄС. Якщо ж вона припиниться, то і макрофінансової допомоги від європейців чекати не варто.

Важливо! Разом з тим Домбровскіс підкреслив, що Євросоюз не встановлює вимоги до України, куди їй витрачати цю макрофінансову підтримку, лише ставить умови для її отримання.

Що потрібно знати про кредит на 90 мільярдів?

Євросоюз планує надати кредит на 90 мільярдів євро за рахунок спільних запозичень країн-членів. До такого механізму у Брюсселі вдалися після того, як попередня ідея використати заморожені російські активи для масштабної підтримки України фактично зайшла в глухий кут.

За попередніми оцінками, цього року кредитна програма дозволить покрити приблизно дві третини фінансових потреб України. Водночас ЄС уже веде переговори з партнерами з G7, зокрема Канадою, Японією, США та Великою Британією, аби вони долучилися до фінансування та допомогли закрити решту бюджетного дефіциту.

Очікується, що перший транш коштів спрямують насамперед на термінові потреби держави та оборонний сектор. Частину фінансування, близько 5,9 мільярда євро, планують використати для закупівлі дронів і посилення захисту від російських атак.

Ще приблизно 3,2 мільярда євро мають надійти безпосередньо до державного бюджету України. Ці гроші підуть на покриття адміністративних витрат, зокрема на виплату зарплат українським військовим.