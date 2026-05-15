Куди спрямують 9 мільярдів євро?

Після затвердження документа Україна стане ще на крок ближче до отримання першого траншу від ЄС у розмірі понад 9 мільярдів євро. Його очікують у середині червня, пише Politico.

Дивіться також На підготовку до зими Україні потрібні мільярди євро: чи покриє їх кредит від ЄС

За інформацією видання, ці кошти збираються спрямувати на покриття нагальних бюджетних потреб та посилення оборони.

Фінансування із першого траншу розподілять нерівномірно:

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

5,9 мільярда євро мають піти на закупівлю дронів для зміцнення захисту від російських атак;

мають піти на закупівлю дронів для зміцнення захисту від російських атак; ще 3,2 мільярда євро підуть в український бюджет для покриття адміністративних витрат, зокрема виплати зарплат військовим.

Однак перед перерахуванням грошей Брюссель та Київ мають узгодити спеціальний меморандум про взаєморозуміння. Він визначить умови, на яких Україна отримає кредит у 90 мільярдів від ЄС протягом двох років.

За словами джерел, Єврокомісія планує офіційно представити меморандум уже у вівторок, після того, як єврокомісари попередньо погодять документ. У Брюсселі наголошують, що не хочуть затягувати процес.

Комісія прагне здійснити перший транш якомога раніше у другому кварталі 2026 року. Перший транш покриє закупівлю дронів з України для України,

– зазначив представник Єврокомісії.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала наймасштабнішу атаку Росії на Україну, яка забрала десятки життів, і пообіцяла швидке надання перших коштів з кредиту для посилення оборони.

Ще одна ніч смерті та руйнувань. І невибіркових ударів по цивільних. Поки Росія відкрито насміхається з дипломатичних зусиль, ми продовжуємо зміцнювати Україну,

– написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Зауважте! Перед отриманням першого траншу угоди між Києвом та Брюсселем також має ратифікувати Верховна Рада України.

Чи повертатиме Україна кошти Євросоюзу?

Нагадаємо, перші 9 мільярдів є частиною великого кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який у квітні остаточно ухвалили європейські держави. Він розрахований на 2026 – 2027 роки.

Позику нададуть на основі спільних запозичень країн ЄС. Таке рішення ухвалили після того, як попередній план щодо використання заморожених російських активів для підтримки України провалився. Більшість із коштів Москви зберігаються в Бельгії, і саме та виступила проти, остерігаючись гніву Кремля.

Тож половину кредиту на 90 мільярдів Україна має отримати у цьому році, а решту – у наступному. Разом з тим Брюссель має ще затвердити після переговорів з Києвом механізм погашення кредиту за рахунок майбутніх воєнних репарацій з боку Росії.

Якщо після завершення війни Кремль відмовиться виплачувати репарації, лідери ЄС заявили, що залишають за собою право використати заморожені російські державні активи для погашення цього кредиту. У такому разі борг України фактично буде анульовано,

– зазначає видання.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу пояснив, що є ще одна важлива умова для отримання Україною кредиту від ЄС. За його словами, Брюссель від самого початку пов'язував виділення позики з чинною програмою фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Є пряма залежність. Європейці мають бути впевнені, що моніторингова місія (МВФ – 24 Канал), контролюючи ситуацію в міністерстві фінансів, не дозволить розкрасти ті гроші,

– говорить Пендзин.

Важливо! Йдеться саме про кошти макрофінансової допомоги для України у межах кредиту. Фінансування на оборону мають надати без умов.

Чому 90 мільярдів може бути замало?

За попередніми оцінками, у 2026 – 2027 роках Україна може зіткнутися з бюджетним розривом щонайменше у 135 мільярдів євро. Саме тому у Брюсселі хочуть переконати Канаду, Японію, США та Велику Британію долучитися до фінансування потреб українського бюджету та допомогти закрити решту дефіциту.

Водночас у Євросоюзі визнають, що потреби України у фінансовій підтримці можуть лише зростати. Поточні розрахунки дефіциту базуються на припущенні, що війна завершиться вже цього року, однак такий сценарій дедалі менше виглядає реалістичним.

Додатковим викликом залишаються і фінансові труднощі самих країн ЄС. Багато урядів уже працюють в умовах бюджетного тиску через кілька криз одночасно, а ситуацію ускладнює й подорожчання енергоносіїв на тлі напруженості на Близькому Сході.

На цьому фоні Нідерланди останніми тижнями знову активізували дискусію щодо можливого використання заморожених російських активів для підтримки України, аби уникнути нового дефіциту фінансування в майбутньому.