Чи схвалить ЄС позику для України?
Це означає, що представники країн-членів уже підписують рішення, передає Суспільне. Очікується, що ця формальна процедура завершиться завтра в другій половині дня.
Уже схвалено останній необхідний законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
Тож 22 квітня до порядку денного послів ЄС включили й підтримали на рівні Комітету постійних представників:
- кредит для України в розмірі 90 млрд євро;
- 20-й пакет санкцій проти Росії.
Тож тепер для остаточного затвердження рішення пройдуть вищезгадану формальну письмову процедуру.
Кіпрське головування доклало чимало зусиль, щоб ЄС і надалі рішуче підтримував Україну та чинив тиск на Росію,
– зазначив речник головування Кіпру в Раді ЄС.
Раніше ухвалення як законодавчого акту, так і пакета санкцій блокувала Угорщина. Однак ситуація змінилася після поразки партії прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах.