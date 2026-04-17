Що відомо про державний борг?
Його обслуговування і погашення перенесли до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою МВФ. Про це в п'ятницю, 17 квітня, розповіли в Міністерстві фінансів України.
Документ підписав очільник відомства Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких:
- Канада та США;
- Велика Британія;
- Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди;
- а також Японія та Південна Корея.
Меморандум продовжує попередні домовленості та є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України.
Йдеться про відтермінування платежів, що підлягали сплаті в період з лютого 2026 року. Їх здійснюватимуть рівними піврічними частинами протягом 2035 – 2039 років із передбаченою капіталізацією відсотків.
Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет,
– зауважив Марченко.
Це можливість спрямувати ресурси на першочергові потреби – фінансування оборони, соціальної сфери, відновлення економіки.
Нагадаємо, раніше МВФ попереджав про критичні наслідки зростання держборгу. Якщо не вжити заходів, уже у 2027 році він може сягнути 137% ВВП, тоді як безпечний рівень для економіки оцінюють приблизно у 68%.
Яку допомогу скоро отримає Україна?
Україна може отримати 45 мільярдів євро вже до кінця 2026 року – це половина великого кредиту від Євросоюзу, який доведеться повертати лише після отримання від Росії репарацій за війну.
Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте додатково пообіцяв військову допомогу на 60 мільярдів доларів, зокрема ППО, дрони та далекобійні боєприпаси.
Також Механізм розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів підготували у МВФ, але для всіх траншів Україні необхідно виконати певні умови, як-от підвищити податки.