Що відомо про державний борг?

Його обслуговування і погашення перенесли до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою МВФ. Про це в п'ятницю, 17 квітня, розповіли в Міністерстві фінансів України.

Документ підписав очільник відомства Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких:

  • Канада та США;
  • Велика Британія;
  • Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди;
  • а також Японія та Південна Корея.

Меморандум продовжує попередні домовленості та є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України.

Йдеться про відтермінування платежів, що підлягали сплаті в період з лютого 2026 року. Їх здійснюватимуть рівними піврічними частинами протягом 2035 – 2039 років із передбаченою капіталізацією відсотків.

Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет,
– зауважив Марченко.

Це можливість спрямувати ресурси на першочергові потреби – фінансування оборони, соціальної сфери, відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше МВФ попереджав про критичні наслідки зростання держборгу. Якщо не вжити заходів, уже у 2027 році він може сягнути 137% ВВП, тоді як безпечний рівень для економіки оцінюють приблизно у 68%.

Яку допомогу скоро отримає Україна?

  • Україна може отримати 45 мільярдів євро вже до кінця 2026 року – це половина великого кредиту від Євросоюзу, який доведеться повертати лише після отримання від Росії репарацій за війну.

  • Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте додатково пообіцяв військову допомогу на 60 мільярдів доларів, зокрема ППО, дрони та далекобійні боєприпаси.

  • Також Механізм розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів підготували у МВФ, але для всіх траншів Україні необхідно виконати певні умови, як-от підвищити податки.