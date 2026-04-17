Що відомо про державний борг?

Його обслуговування і погашення перенесли до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою МВФ. Про це в п'ятницю, 17 квітня, розповіли в Міністерстві фінансів України.

Документ підписав очільник відомства Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких:

Канада та США;

Велика Британія;

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди;

а також Японія та Південна Корея.

Меморандум продовжує попередні домовленості та є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України.

Йдеться про відтермінування платежів, що підлягали сплаті в період з лютого 2026 року. Їх здійснюватимуть рівними піврічними частинами протягом 2035 – 2039 років із передбаченою капіталізацією відсотків.

Вдячний міжнародним партнерам за конструктивну позицію та незмінну підтримку. Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет,

– зауважив Марченко.

Це можливість спрямувати ресурси на першочергові потреби – фінансування оборони, соціальної сфери, відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше МВФ попереджав про критичні наслідки зростання держборгу. Якщо не вжити заходів, уже у 2027 році він може сягнути 137% ВВП, тоді як безпечний рівень для економіки оцінюють приблизно у 68%.

