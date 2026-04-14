Про що попередили українців?

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає Reuters. Щоправда, регулятор дотримуватиметься своєї мети щодо зниження інфляції до 5% протягом трьох років, використовуючи всі можливі інструменти для її досягнення.

На запитання, чи змусить війна переглянути економічні прогнози, Пишний відповів, що вже наступного тижня Нацбанк проведе спеціальні зустрічі, аби оцінити повний вплив на економіку України. Водночас непрямі наслідки ситуації, зокрема подорожчання добрив, можуть бути "досить значними".

Ми намагаємося ходити по лезу бритви,

– сказав посадовець, зазначивши, що ціни вже почали зростати.

Ба більше, масовані російські удари по енергетиці можуть сповільними економічне зростання та збільшити міграційні потоки.

Зауважте! Наприкінці квітня відбудеться чергове засідання Правління з питань монетарної політики. Зокрема, регулятор укотре перегляне облікову ставку.

Також Пишний привітав результати виборів в Угорщині, де чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан отримав поразку. У Нацбанку сподіваються, що це допоможе розв'язати проблему затримок із наданням кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро.

Окрім того, незабаром голова українського регулятора планує зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, іншими американськими високопосадовцями й законодавцями, а ще головою ФРС Джеромом Пауеллом.

Якою є інфляція в Україні?

Нагадаємо, за підсумками лютого 2026 року інфляція на українському споживчому ринку прискорилася (7,6% проти лютого 2025 року), а вже в березні показник становив 7,9%.

Заворушення на Близькому Сході та їх вплив на ціну нафти спровокували погіршення торговельного балансу та збільшення витрат на енергоносії. Раніше в інтерв'ю Bloomberg Пишний уже попереджав – інфляція зростатиме залежно від тривалості цих потрясінь.

З подібною проблемою зіткнулися і в єврозоні – у березні інфляція там підскочила до найвищого рівня за останній рік (2,5% проти минулого року при цілі Євроцентробанку у 2%). Це може змусити підвищити процентні ставки принаймні раз до кінця 2026 року.

У Politico цитували аналітиків, за прогнозами яких найближчими місяцями інфляція в Європі сягне піку на рівні понад 3%, а в разі подальшої ескалації на Близькому Сході може навіть значно перевищити 4%.