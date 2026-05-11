Що відбувається у Росії на тлі війни поти України?
Водночас офіційна інфляція в березні становила 5,9%, про що повідомили у СЗР України.
Читайте також Росія може втратити європейський проєкт: його вартість становить мільярди доларів
Але реальна (без сезонних коливань) інфляція фіксується на рівні 6%. Зокрема послуги дорожчають на 8,8%, а непродовольчі товари – на 6% (тоді як у лютому цифра становила 4,6%).
Продовольство дещо подешевшало, але через те, що закриті заклади харчування більше не формують попит. Ресторани та кафе скорочують мережі як у столиці, так і у регіонах.
Споживачі, які відмовились від походів до ресторацій, не перейшли на дешевший вуличний фастфуд – він також у кризі,
– йдеться у тексті.
Податкова реформа по факту перевела малий бізнес зі спрощеної системи на загальну. Також наразі сплата ПДВ є обов'язковою. Таким чином, податкове навантаження на бізнес різко зросло.
Хто не витримав – закрився, хто залишився – підняв ціни й поступово втрачає клієнтів,
– зазначили у розвідці.
Промисловість теж страждає від рішень влади. Наприклад, підприємства на держзамовленні (озброєння, дрони, фронтова інфраструктура) вельми завантажені.
Але це не стосується цивільного виробництва. Масових звільнень поки не зафіксували, але є затримки зарплат, зрізання премій та часткова зайнятість працівників.
Цікаво! Безробіття у Росії фіксується на рівні 2,1%. Це найнижчий показник в історії, але реальні доходи й споживча впевненість падають.
У регіонах ситуація різна. Але всюди є проблеми. Так Волго-Вятський макрорегіон фіксує найвищу інфляцію в країні – 8,2%. "Оборонка" підвищує зарплати населенню, але разом із ними – ціни.
Північний Захід занепадає від обвалу вантажообігу в портах через "позапланові ремонтні роботи". Водночас на Півдні промислове виробництво впало на 10,7% з початку року, а введення житла обвалилося на 36,3%. Навіть туристичний сезон під загрозою.
Єдине, що працює стабільно по всій країні – державне фінансування війни,
– додали у СЗР.
Наразі "тримаються" регіони з оборонними підприємствами тримаються. А решта просто намагаються "протриматися довше за сусіда".
Нагадаємо! У розвідці також нагадали, що російське населення стає дедалі біднішим. Росіяни беруть кредити не на великі покупки, а на побутові речі.
Рівень бідності офіційно оцінюють приблизно у 6,5% населення. Але показник базується на заниженому прожитковому мінімумі. Це близько 17 тисяч рублів.
Але росіяни вважають межею бідності дохід близько 50 тисяч рублів на особу.
Ще одна важлива цифра – загальна заборгованість росіян уже сягнула близько 45 трильйонів рублів.
Що ще варто знати про ситуацію у Росії?
Нагадаємо, що Сбербанк знизив економічний прогноз для Росії на 2026 рік. Зростання ВВП зменшили з 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. Водночас рівень інфляції підвищили з 5 – 6% до 6 – 6,5%.
Водночас фіксуються проблеми з бюджетом. У січні – квітні 2026 року дефіцит бюджету у Росії сягнув 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП.
Водночас експерт Сергій Фурса наголосив, що Росія не має обвалу ВВП. Проте є його зниження. Крім того, відбувається стагнація економіки. Проте вже не перший рік.
Експерт пояснив: росіяни боролися з інфляцією та підняли облікову ставку дуже на високий рівень. Це вплинуло на економічну активність по всій країні.