Що може втратити Росія у Європі?

Про це заявив кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітани, про що пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

За часів уряду Віктора Орбана, Угорщина у 2014 році без проведення тендера уклала контракт з одним із підприємств "Росатому" на будівництво двох нових енергоблоків. У лютому 2026 року російська компанія нарешті розпочала їхнє будівництво.

Проєкт вартістю 12,5 мільярда євро (14,7 мільярда доларів) із розширення АЕС з потужністю 2 гігавати "Пакш" двома російськими реакторами ВВЕР був без тендеру переданий у 2014 році російській державній ядерній корпорації "Росатом" та затримався на роки,

– пише Reuters.

Як зазначили у матеріалі, політичні оглядачі часто називали цей проєкт одним із головних прикладів тісних зв’язків між Будапештом та Москвою за часів колишнього прем’єр-міністра. Але новий уряд пообіцяв це змінити у межах курсу на відновлення відносин із ЄС.

Нам потрібна прозора ядерна стратегія,

– заявив Іштван Капітани під час парламентських слухань.

Він сказав, що слід переглянути фінансування та витрати на "Пакш-2" (проєкт розширення), а також умови його реалізації. Це засекречені контракти, які потрібно вивчити.

Петер Мадяр, який у суботу склав присягу як прем’єр-міністр, минулого місяця заявив, що вартість проєкту була завищена. Але в "Росатомі" відповіли, що готові обґрунтувати ціну.

Що відомо про АЕС?

Як пише російське медіа, єдина в Угорщині АЕС біля міста Пакш (це приблизно за 100 кілометрів від столиці) була побудована у 1970 – 1980-х роках. На ній працюють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440.

Проєкт "Пакш-2" передбачає будівництво двох нових блоків із реакторами ВВЕР-1200 (№5 і №6) загальною потужністю 2,4 гігавата. Після тривалих затримок "Росатом! повідомив, що розпочав заливку "першого шару бетону" у фундамент будівлі реактора для енергоблока №5.

Зверніть увагу! У листопаді 2025 року Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, пов’язану з Росією, яка дозволяє здійснення певних операцій щодо проєкту цивільної атомної електростанції "Пакш-2" в Угорщині. Про це писали у Reuters.

Ліцензія передбачає винятки із санкцій США щодо цього проєкту. Вона дозволяє проводити операції, пов’язані з проєктом атомної електростанції, за участю деяких російських банків, зокрема Газпромбанку, ВТБ Банку та Центрального банку Росії.

Це рішення було ухвалене після того, як цього місяця Угорщина підписала зі Сполученими Штатами угоду про співпрацю у сфері ядерної енергетики під час зустрічі президента Дональда Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном,

– йдеться у тексті.

Згідно з угодою, Угорщина купуватиме американське ядерне паливо та американські технології для зберігання відпрацьованого палива на чинній АЕС "Пакш-1".

Що ще варто знати про чинну ситуацію?

Нагадаємо, що у квітні поточного року лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр переміг Віктора Орбана на виборах в Угорщині.

А вже 9 травня Петер Мадяр склав присягу як новий прем'єр-міністр Угорщини. Таким чином, завершилося 16-річне правління Віктора Орбана.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що дружити Угорщина та Росія навряд чи будуть. Особливо після того, як "працювали проти нього (проти Петра Мадяра – 24 Канал), нацьковували ботоферми й поширювали "брудну" інформацію".

Експерт додав, що якщо Мадяру вдасться закріпитися, а Орбан вилетить з політики, то росіяни спробують зберегти мінімальні економічні зв’язки вже з ним. Оскільки вони вигідні обом сторонам.