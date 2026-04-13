Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що якщо Петер Мадяр вистоїть, то Росія спробує утримати певні відносини з новим прем’єром.

Чи може Росія вплинути на нового лідера Угорщини?

Петер Мадяр вийшов з партії "Фідес" не через критику її зв’язків з Росією, а через внутрішні корупційні скандали.

В Угорщини є 2 ключові інтереси: нафта та АЕС. Якщо Мадяр не робитиме різких кроків і якесь співробітництво залишиться, то Росія не буде агресивно тиснути на Угорщину. Але дружити вони навряд чи будуть, особливо після того, як працювали проти нього, нацьковували ботоферми й поширювали "брудну" інформацію,

– сказав Рейтерович.

До того ж Орбан залишається в політиці. Росія, імовірно, спробує йому підіграти протягом якогось часу. А заяви Дмитра Пєскова про те, що Угорщина "недружня" для Росії країна – просто балачки. Росіяни спробують допомогти Орбану різними способами, сподіваючись на його поновлення у найближчому майбутньому.

"Якщо Мадяру вдасться закріпитися, а Орбан вилетить з політики, то росіяни спробують зберегти мінімальні економічні зв’язки, оскільки вони вигідні обом сторонам. Корупція й втягування Мадяра на російську сторону, як це вийшло з Орбаном, малоймовірні. Росія, звісно, спробує, але результат сумнівний", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Політичний консультант Олександр Антонюк сказав, що програш Орбана на парламентських виборах в Угорщині – це втрата важливого союзника, який впливав на європейську єдність та гальмував рішення що України в Європі. Тому Путін шукатиме нові шляхи тиску через Роберта Фіцо і політичну партію "Альтернатива для Німеччини".

Що відомо про заяви Мадяра?