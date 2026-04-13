Чи блокуватиме далі Угорщина гроші для України?

Будапешт не буде чинити опір допомозі для України, але є один нюанс, про що заявив Петер Мадяр.

Петер Мадяр Майбутній прем'єр-міністр Угорщини, політик, лідер партії "Тиса" Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися.

Він пояснив, що країна "перебуває в дуже складній фінансовій ситуації", тому не може дозволити собі додаткове фінансування.

Наше завдання – це повернути ті кошти ЄС, які належать нам, і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів,

– заявив політик.

Зокрема він розкритикував політику свого попередника Віктора Орбана та повідомив, що дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року.

Зверніть увагу! Sky News пише, що кошти можуть бути передані Україні "дуже швидко".

