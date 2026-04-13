Що буде з кредитом на 90 мільярдів євро для України?

Зокрема Кіпр має на меті досягти цієї мети, про що пише Інтерфакс-Україна.

У понеділок, 13 квітня, про це повідомив у Брюсселі журналістам офіційний представник Кіпру. Він заявив, що потрібно завершити виділення Україні 90 мільярдів євро у межах репараційної позики, а також запровадити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як зазначалося раніше, нашою метою як президентства залишається якомога швидше завершити як пакет позики Україні на 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій,

– повідомив у понеділок в Брюсселі журналістам офіційний представник Кіпру.

Зауважте! Наразі є намір внести це до порядку денного Комітету постійних представників щойно дозволять умови, з метою швидкого завершення розгляду обох справ.

Зокрема Берлін сподівається, що результати виборів в Угорщині означають, що кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (або 103 мільярди доларів) для підтримки України може бути розблокований "дуже швидко", про що заявив у понеділок речник уряду країни. Про це пише Reuters.

Уряд Німеччини працює над цим – тому він з очікуванням сподівається на швидке формування уряду в Угорщині,

– сказав речник.

Нагадаємо! Попередній лідер Угорщини Віктор Орбан блокував реалізацію цього кредиту, посилаючись на суперечку щодо пошкодженого війною трубопроводу "Дружба".

