Що буде з кредитом на 90 мільярдів євро для України?
Зокрема Кіпр має на меті досягти цієї мети, про що пише Інтерфакс-Україна.
У понеділок, 13 квітня, про це повідомив у Брюсселі журналістам офіційний представник Кіпру. Він заявив, що потрібно завершити виділення Україні 90 мільярдів євро у межах репараційної позики, а також запровадити 20-й пакет санкцій проти Росії.
Як зазначалося раніше, нашою метою як президентства залишається якомога швидше завершити як пакет позики Україні на 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій,
– повідомив у понеділок в Брюсселі журналістам офіційний представник Кіпру.
Зауважте! Наразі є намір внести це до порядку денного Комітету постійних представників щойно дозволять умови, з метою швидкого завершення розгляду обох справ.
Зокрема Берлін сподівається, що результати виборів в Угорщині означають, що кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро (або 103 мільярди доларів) для підтримки України може бути розблокований "дуже швидко", про що заявив у понеділок речник уряду країни. Про це пише Reuters.
Уряд Німеччини працює над цим – тому він з очікуванням сподівається на швидке формування уряду в Угорщині,
– сказав речник.
Нагадаємо! Попередній лідер Угорщини Віктор Орбан блокував реалізацію цього кредиту, посилаючись на суперечку щодо пошкодженого війною трубопроводу "Дружба".
Що ще слід знати про ситуацію з санкціями та кредитом?
Наприкінці березня Кая Каллас повідомила, що Євросоюз працює над питанням щодо розблокування кредиту на 90 мільярдів євро та санкцій проти Росії. Однак гарних новин поки повідомити не може.
Володимир Зеленський раніше ж повідомляв, що 90 мільярдів євро для України будуть розблоковані. Він пояснив, що Європа розуміє, як важливі ці кошти для Києва.