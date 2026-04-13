У 2024 році Мадяр відвідав Київ, а також передав 40 тисяч євро лікарні "Охматдит". Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про життя Петера Мадяра?

Петер Мадяр народився 16 березня 1981 року в Будапешті. Його батько юрист, а мати була генеральним секретарем Верховного суду Угорщини.

В дитинстві Мадяр цікавився політикою. В його кімнаті навіть довгий час висів портрет Віктора Орбана. Навчався майбутній прем'єр в престижному берлінському Університеті Гумбольдта.

Як Мадяр ставиться до України?

У 2024 році Петер Мадяр відвідав Київ та вшанував пам'ять полеглих військових біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря. Після візиту він також засудив Орбана, який літам на зустріч до Путіна у Москву, назвавши його диктатором.



Мадяр відвідав Київ у 2024 році / Скриншот

В Politico наголошували, що новообраний прем'єр може й не допомагати Україні, а зміни в політиці Угорщини щодо Києва, ймовірно, будуть обережними через "непопулярність теми" в країні.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Мадяр не має радикально протилежних до Орбана поглядів. В публічному просторі Мадяр ніколи особливо не підтримував Україну.

Ймовірно, Мадяр може розблокувати для України пакет допомоги на 90 мільярдів євро, який раніше заблокував Віктор Орбан. В інтерв'ю для Радіо Свобода віцепрезидентка ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що незважаючи на незрозумілу позицію, Мадяр не перешкоджатиме фінансуванню України.

Проте угорський прем'єр також виступив проти швидкого членства України в Євросоюзі. Він додав, що сама Угорщина не надаватиме Києву зброї.

Також голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа у 2024 році говорив з Мадяром ще перед початком виборів. За його словами, нинішній прем'єр-міністр Угорщини "завжди шукав та хотів знайти спільні інтереси між Україною та Угорщиною".

