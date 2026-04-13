У 2024 році Мадяр відвідав Київ, а також передав 40 тисяч євро лікарні "Охматдит". Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про життя Петера Мадяра?
Петер Мадяр народився 16 березня 1981 року в Будапешті. Його батько юрист, а мати була генеральним секретарем Верховного суду Угорщини.
В дитинстві Мадяр цікавився політикою. В його кімнаті навіть довгий час висів портрет Віктора Орбана. Навчався майбутній прем'єр в престижному берлінському Університеті Гумбольдта.
Як Мадяр ставиться до України?
У 2024 році Петер Мадяр відвідав Київ та вшанував пам'ять полеглих військових біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря. Після візиту він також засудив Орбана, який літам на зустріч до Путіна у Москву, назвавши його диктатором.
В Politico наголошували, що новообраний прем'єр може й не допомагати Україні, а зміни в політиці Угорщини щодо Києва, ймовірно, будуть обережними через "непопулярність теми" в країні.
Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Мадяр не має радикально протилежних до Орбана поглядів. В публічному просторі Мадяр ніколи особливо не підтримував Україну.
Ймовірно, Мадяр може розблокувати для України пакет допомоги на 90 мільярдів євро, який раніше заблокував Віктор Орбан. В інтерв'ю для Радіо Свобода віцепрезидентка ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що незважаючи на незрозумілу позицію, Мадяр не перешкоджатиме фінансуванню України.
Проте угорський прем'єр також виступив проти швидкого членства України в Євросоюзі. Він додав, що сама Угорщина не надаватиме Києву зброї.
Також голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа у 2024 році говорив з Мадяром ще перед початком виборів. За його словами, нинішній прем'єр-міністр Угорщини "завжди шукав та хотів знайти спільні інтереси між Україною та Угорщиною".
Останні новини про новообраного прем'єра Мадяра
Мадяр позиціонує себе як "нову силу" та обіцяє розвивати відносини з ЄС, але його погляди на підтримку України залишаються стриманими. У Politico заявили, що американці втручалися у вибори в Угорщині, при цьому звинувачуючи у подібних діях ЄС і Україну.
Кремль заявив про готовність до співпраці з новим урядом Угорщини та повагу до вибору угорських виборців. Росія не бачить зв'язку між результатами виборів в Угорщині та війною проти України.
Україна прагне налагодити відносини з новою владою Угорщини, плануючи переговори між Зеленським і Петером Мадяром. Київ хоче, щоб Будапешт перестав блокувати санкції проти Росії й підтримав шлях України до ЄС.