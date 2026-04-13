Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує на контакт між Володимиром Зеленським і лідером угорської партії "Тиса" Петером Мадяром. Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Якими можуть бути відносини Києва з новою угорською владою?
За словами міністра, Україна вже передала відповідні сигнали угорській стороні та чекає відповіді. Сибіга зазначив, що нова ситуація в Угорщині відкриває шанс покращити відносини між країнами.
Водночас є багато питань для обговорення – від співпраці на кордоні до підтримки України на шляху до ЄС.
Також Україна хоче, щоб Угорщина перестала блокувати важливі рішення: санкції проти Росії, фінансову допомогу та переговори про вступ до Євросоюзу.
Київ зі свого боку готовий дотримуватися європейських стандартів, зокрема щодо прав нацменшин.
Зауважимо, що Володимир Зеленський одним із перших привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах і висловив сподівання на конструктивну співпрацю між країнами.
Чого очікувати Україні від Петера Мадяра?
У ЗМІ вважають, що очікувати різкої зміни політики Угорщини щодо України не варто.
Мадяр діятиме обережно, бо українське питання непопулярне серед угорців. Вплив Росії в країні залишається сильним.
Водночас новий угорський прем'єр може сприяти зміцненню довіри із союзниками, збільшити витрати на оборону та переглянути приватизацію оборонного сектору.
Угорщина Мадяра може стати більш нейтральною чи трохи дружнішою до України, але не одразу.
Нагадаємо, що Петер Мадяр виступає проти надання фінансової і військової допомоги Україні, а також прискорений вступ нашої країни до ЄС. Втім, очікується, що він не буде блокувати загальноєвропейські рішення щодо Києва, як це робив його попередник.