Про це пише Telex.

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Скільки зароблятимуть угорські депутати?

Угорські парламентарі віддали 189 голосів у підтримку законопроєкту, що передбачає зменшення зарплат депутатам і скорочення бюджетних витрат на фракції. Жодного голосу "проти" чи "утримався" не було.

Законопроєкт ініціювала партія прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра "Тиса" наприкінці травня. Депутати мають намір скоротити державні витрати та зменшити надмірні видатки бюджету.

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Наразі зарплата угорських депутатів становить 2,18 мільйона форинтів (приблизно 6,2 тисяч доларів). Після набуття чинності документа вона знизиться до 1,31 мільйона форинтів (приблизно 3,7 тисяч доларів) на місяць.

Чинні норми визначають, що зарплата парламентарів в Угорщині дорівнює трьом середнім зарплатам, встановленої Центральним статистичним управлінням за попередній рік.

Нагадаємо, що між Україною та Угорщиною відбулись технічні консультації, в ході яких вдалося узгодити 10 із 11 вимог Будапешта. Не закрити питанням залишається представництво національної меншини у Верховній Раді України. Попри це, Угорщина погодилася відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС. До того ж подібну вимогу до Києва може висунути Болгарія.