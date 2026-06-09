Об этом пишет Telex.

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Сколько будут зарабатывать венгерские депутаты?

Венгерские парламентарии отдали 189 голосов в поддержку законопроекта, предусматривающего уменьшение зарплат депутатам и сокращение бюджетных расходов на фракции. Ни одного голоса "против" или "воздержался" не было.

Законопроект инициировала партия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра "Тиса" в конце мая. Депутаты намерены сократить государственные расходы и уменьшить чрезмерные расходы бюджета.

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Сейчас зарплата венгерских депутатов составляет 2,18 миллиона форинтов (примерно 6,2 тысяч долларов). После вступления в силу документа она снизится до 1,31 миллиона форинтов (примерно 3,7 тысяч долларов) в месяц.

Действующие нормы определяют, что зарплата парламентариев в Венгрии равна трем средним зарплатам, установленной Центральным статистическим управлением за предыдущий год.

Напомним, что между Украиной и Венгрией состоялись технические консультации, в ходе которых удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта. Не закрытым вопросом остается представительство национального меньшинства в Верховной Раде Украины. Несмотря на это, Венгрия согласилась открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС. К тому же подобное требование к Киеву может выдвинуть Болгария.