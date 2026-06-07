Водночас дозволи, які вже були оформлені раніше, залишатимуться чинними до завершення терміну їхньої дії. Про це повідомляє агентство DPA.

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Що змінюється?

Згідно з новими правилами, припиняється видача нових дозволів у межах спеціальної програми для працівників-мігрантів з-поза меж ЄС. Наразі мовиться не про повну заборону на працевлаштування громадян третіх країн, а саме про скасування спрощеної системи, яка діяла за уряду Орбана. Вона дозволяла залучати працівників через спеціальні агентства, що працювали за погодженням із державою.

Чому ухвалили таке рішення?

Обмеження трудової міграції було однією з ключових обіцянок Петера Мадяра під час передвиборчої кампанії. Новий глава уряду наголошував, що угорці повинні мати пріоритет на ринку праці.

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На його думку, надмірне залучення іноземних працівників може призвести до стримування зростання зарплат та зменшення кількості вакансій для місцевого населення. Водночас представники бізнесу та роботодавці попереджають, що в низці галузей економіки вже зараз відчувається гострий дефіцит кадрів.



Угорщина закриває двері для трудових мігрантів не з ЄС / Фото Unsplash

Кого торкнуться зміни?

За оцінками експертів, нині в Угорщині працюють близько 90 тисяч громадян країн, які не входять до ЄС. Це становить приблизно 2% усієї робочої сили країни. Найчастіше трудові мігранти зайняті у:

виробництві акумуляторів та автомобільній промисловості,

будівництві,

сільському господарстві,

а також у сфері доставки.

Серед найбільших груп іноземних працівників в Угорщині – громадяни Філіппін, України, Китаю, В'єтнаму та Індії. Експерти зазначають, що нові обмеження можуть вплинути як на угорський ринок праці, так і на роботу компаній, які тривалий час покладалися на працівників з-за меж Європейського Союзу.

Як нові правила в Угорщині вплинуть на українських біженців?

Запроваджені Угорщиною обмеження не стосуються більшості українських біженців, які перебувають у країні під статусом тимчасового захисту. Українці, які отримали тимчасовий захист у межах відповідної директиви ЄС, і надалі мають право:

легально проживати в Угорщині,

працювати без окремого дозволу,

користуватися медичними та соціальними послугами,

а також віддавати дітей до місцевих шкіл.

Термін дії такого статусу в Угорщині наразі продовжено до 4 березня 2027 року. Водночас нові правила можуть вплинути на тих громадян України, які планували працевлаштуватися в Угорщині не як біженці, а через спрощену програму залучення іноземних працівників, запроваджену ще за уряду Віктора Орбана. Саме видачу нових дозволів за цією схемою тепер припинили.

Раніше ми писали, що інтерес українців до переїзду до Німеччини помітно знизився. За останній рік приплив громадян України до ФРН скоротився приблизно на 21%. Хоча ще донедавна країна була одним із головних напрямків для українських біженців.