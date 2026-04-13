Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассчитывает на контакт между Владимиром Зеленским и лидером венгерской партии "Тиса" Петером Мадяром.

По его словам, Украина уже передала соответствующие сигналы венгерской стороне и ждет ответа. Сибига отметил, что новая ситуация в Венгрии открывает шанс улучшить отношения между странами.

В то же время есть много вопросов для обсуждения – от сотрудничества на границе до поддержки Украины на пути в ЕС.

Также Украина хочет, чтобы Венгрия перестала блокировать важные решения: санкции против России, финансовую помощь и переговоры о вступлении в Евросоюз.

Киев со своей стороны готов придерживаться европейских стандартов, в частности относительно прав нацменьшинств.