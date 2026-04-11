Про це пише Politico. Журналісти проаналізували, що може зробити Петер Мадяр і чого не може.

Як зміниться політика Угорщини після перемоги "Тиси"?

Петеру Мадяру буде нелегко, якщо він переможе. Новий уряд навряд чи займе радикально інший підхід до Києва, говорять джерела ЗМІ.

Після років пропаганди партії "Фідес" Україна не є популярною темою серед угорських виборців, тому йому, імовірно, доведеться діяти дуже обережно,

– припустив один з дипломатів ЄС.

Російський вплив дуже вкорінений не тільки в угорському уряді, але й у розвідці країни. Проте кардинальною зміною буде, якщо "Тиса" сприятиме зміцненню довіри при обміні конфіденційною інформацією з союзниками.

Також Петер Мадяр може збільшити витрати на оборону, адже Угорщина стала єдиним членом НАТО, який у 2024–2025 роках значно скоротив ці видатки.

Окрім цього, "Тиса" запропонувала прискорити інвестиції в технології подвійного призначення, переглянути приватизацію оборонного сектору та провести комплексний аудит ІТ-систем у міністерстві закордонних справ та агентстві з оборонних закупівель країни з метою виявлення вразливостей у сфері кібербезпеки.

Хоча Мадяр не приділяв цьому питанню особливої уваги під час передвиборчої кампанії, є надія, що його уряд може зняти вето Угорщини на надання ЄС кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро або послабити обмеження на військову підтримку Києва через фонд "Європейський фонд миру" в Брюсселі,

– вважають співрозмовники Politico.

Таким чином, є надія, що Угорщина Петера Мадяра перестане ставитися до України як до ворога та стане більш надійним партнером НАТО. Та після 16 років правління Орбана це буде складно зробити. Чинний лідер Угорщини може ухвалити якісь закони в останній момент, коли дізнається про перемогу суперника.

Які настрої в Угорщині перед виборами 2026 року? Журналісти Суспільного побували в країні. Думки, які вони зібрали, кардинально різні. Наприклад, аналітик та зовнішньополітичний оглядач проурядового тижневика Mandiner Матяш Кохан заявив, що Орбан – це людина, яка змусила Угорщину працювати. Інші ж говорять, що угорський уряд намагається налаштувати людей проти України. Проте є люди, які не дуже вірять Петеру Мадяру і не чекають нічого доброго від виборів узагалі.

