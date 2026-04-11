Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що Україну не влаштує перемога Віктора Орбана. Водночас якщо Петер Мадяр зможе обійти партію чинного прем'єра, тоді з'явиться шанс вибудувати з нуля українсько-угорські відносини.

Чи відрізняється риторика Орбана та Мадяра щодо України?

Рейтерович зауважив, що у разі, якщо партія "Тиса" здобуде перевагу на виборах, а особливо з великим відривом, тоді Мадяр зможе сформувати уряд.

Також він може зняти вето на допомогу Україні, адже це розблокує допомогу Угорщині. А Київ відремонтує до цього часу нафтопровід "Дружба". А далі спробуємо вибудувати з угорцями заново відносини. При цьому потрібно розуміти, що Мадяр не сильно відрізняється своєю риторикою від Орбана щодо певних питань. Він також буде розігрувати карту України,

– впевнений він.

Водночас вибори в Угорщині, на думку політолога, швидко не закінчаться, судячи з усього, Орбан збирається хапатися за владу руками і ногами.

Не виключаю, що Орбан дограється ще до санкцій від Європейського Союзу, якщо намагатиметься сфальсифікувати вибори або запровадити, наприклад, воєнний стан, щоб не віддавати владу,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Серед можливих планів Орбана, якщо він зазнає поразки на парламентських виборах, на думку політолога, спробувати виграти президентські або впливати за допомогою неформальних інститутів, які він створив раніше.

Зверніть увагу! Політолог Олег Саакян припустив, до яких дій може вдатися Віктор Орбан, якщо його партія програє вибори. На його думку, імовірне запровадження надзвичайного стану та перенесення виборів. Також Саакян не виключає "вуличні сутички, провокації та теракти", зокрема, імітації "диверсії біля трубопроводу" – це дозволить заявити Орбану про зовнішнє втручання у вибори. Також політолог допускає, що вибори можуть або не відбутися взагалі, або Орбан повідомить, що результати неправдиві "через вплив України чи Брюсселя".

З Мадяром Україні, на його думку, буде легше знайти спільну мову, адже він розумітиме, що має внутрішні проблеми і йому буде потрібний гарний кредит довіри від Європейського Союзу. А отримати його він може через нормальне ставлення до України.

Яка ситуація складається довкола виборів в Угорщині?