Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що Росія вже серйозно впливає на угорські вибори та робитиме це до останнього.

Чи спробує Орбан переграти вибори?

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа вважає, що Віктор Орбан не має шансів на перемогу у виборах. Згідно з опитуваннями, які проводять в країні напередодні виборів, опозиційна партія "Тиса" лідирує. Її активно підтримують у великих містах.

"Ще місяць тому я говорив про те, що існує можливість запровадження надзвичайного стану та перенесення виборів, або вуличні сутички, провокації та теракти. Зокрема, імітації диверсії біля трубопроводу, щоб заявити про зовнішнє втручання у вибори. Вибори можуть або не відбутися взагалі, або Орбан після них заявить, що результати неправдиві через вплив України чи Брюсселя", – сказав Саакян.

Тому є ймовірність, що 12 квітня все ще не вирішиться, а навпаки продовжиться. Проте після цього дня стане зрозуміла хоча б траєкторія руху і масштаб проблеми.

На думку політолога, сценарій, за яким після 12-го числа настане спокій, є менш ймовірним, ніж один з кризових варіантів. Орбан у будь-якому разі спробує перевернути ситуацію на свою користь.

До дня виборів ще є трішки часу, а отже не виключені нові провокації – аж до теракту проти когось вагомого, зокрема самого Орбана. Росіяни цю битву просто так не програють: вони вже з руками та ногами залізли у виборчу кампанію в Угорщині, бо для них це боротьба за вплив у Європі та своє "гніздо" на західному кордоні України,

– наголосив Саакян.

