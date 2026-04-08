Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что Россия уже серьезно влияет на венгерские выборы и будет делать это до последнего.

Попытается ли Орбан переиграть выборы?

Обратите внимание! Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа считает, что Виктор Орбан не имеет шансов на победу в выборах. Согласно опросам, которые проводят в стране накануне выборов, оппозиционная партия "Тиса" лидирует. Ее активно поддерживают в крупных городах.

"Еще месяц назад я говорил о том, что существует возможность введения чрезвычайного положения и переноса выборов, или уличные столкновения, провокации и теракты. В частности, имитации диверсии возле трубопровода, чтобы заявить о внешнем вмешательстве в выборы. Выборы могут или не состояться вообще, или Орбан после них заявит, что результаты ложные из-за влияния Украины или Брюсселя", – сказал Саакян.

Поэтому есть вероятность, что 12 апреля все еще не решится, а наоборот продолжится. Однако после этого дня станет понятна хотя бы траектория движения и масштаб проблемы.

По мнению политолога, сценарий, по которому после 12-го числа наступит спокойствие, является менее вероятным, чем один из кризисных вариантов. Орбан в любом случае попытается перевернуть ситуацию в свою пользу.

До дня выборов еще есть немного времени, а значит не исключены новые провокации – вплоть до теракта против кого-то весомого, в частности самого Орбана. Россияне эту битву просто так не проиграют: они уже с руками и ногами залезли в избирательную кампанию в Венгрии, потому что для них это борьба за влияние в Европе и свое "гнездо" на западной границе Украины,

– подчеркнул Саакян.

