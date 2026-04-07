Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с венгерским премьером во вторник, 7 апреля, передает Clash Report.
Что заявил Вэнс?
Американский вице-президент прибыл в Венгрию и во время встречи с премьером страны заявил, что два лидера, которые сделали больше всего для завершения войны в Украине, это Дональд Трамп и вышеупомянутый Виктор Орбан.
Вам не нужно защищать моральность войны России и Украины. Я думаю, что Орбан и Трамп оба осудили вторжение,
– сказал он.
По его словам, в "украинской системе" были люди, которые проводили кампанию с демократами перед выборами президента 2024 года в США. Вероятно, таким образом он намекнул на вмешательство в ущерб действующей администрации.
В то же время чиновник заявил о вмешательстве накануне парламентских выборов в Венгрии. В этом контексте он упрекнул Европейский Союз, который, мол, пытался "уничтожить венгерскую экономику".
"То, что произошло во время этой избирательной кампании в Венгрии, является одним из худших примеров иностранного интеллектуального вмешательства, которое я когда-либо видел или даже читал о нем", – отметил Джей Ди Вэнс.
Кроме вышеупомянутого, он заявил о намерении помочь Виктору Орбану в предвыборный период, и добавил, что они оба стремятся, чтобы Европа была энергетически независимой и "даже доминантной в сфере энергетики".
Что говорит Орбан?
В то же время вместо того, чтобы обвинить Россию, венгерский премьер возложил ответственность за продолжение войны в Украине на европейцев, которые якобы мешают реализации "миротворческих усилий" Дональда Трампа.
Более того, агенсттво Bloomberg сообщало, что Виктор Орбан уверял диктатора Владимира Путина в готовности помочь в "любом вопросе", где может быть полезным, включая украинский вопрос.
В то же время перед парламентскими выборами Виктор Орбан столкнулся с серьезной проблемой на фоне длительного экономического спада страны, обвинений в распространении коррупции и связях с россиянами.