Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, добавив, что Белый дом постоянно занимает сторону России, поскольку из Вашингтона до сих пор звучат кремлевские нарративы.

Выборы в США могут изменить ситуацию

Недавно американский вице-президент Вэнс хвастался, что достижением команды Трампа было прекращение предоставления военной помощи Украине, а министр обороны США Хегсет больше не участвует во встречах, где обсуждается поддержка ВСУ. Учитывая это, как отметил генерал-лейтенант США в отставке, сейчас сложно расценивать США как союзника Украины. Однако, по его словам, сегодня большинство Конгресса поддерживает Киев.

С нетерпением жду промежуточные выборы в США в ноябре. Надеюсь, демократы получат контроль хотя бы над частью Конгресса. Я верю, что это может изменить ситуацию,

– озвучил Ходжес.

Что может стать ключевым моментом для победы Украины?

Говоря о ходе событий вокруг мирных переговоров, возможность Штатов помочь для завершения войны, генерал-лейтенант США в отставке отметил, что у Вашингтона пока отсутствуют рычаги влияния. Ведь американцы не предоставляют Украине необходимой военной помощи, как это было раньше.

США больше не влияют на это. У нас некомпетентные переговорщики,

– констатировал Ходжес.

По мнению генерала-лейтенанта США в отставке, украинский президент Владимир Зеленский действует верно, обращая больше внимания на другие государства, в частности Турцию, которые могли бы быть посредником в мирных переговорах, а также предоставить место для проведения следующих раундов.

"Эта война могла бы закончиться уже сегодня, если бы россияне сказали, что убираются из Украины. Пока Путин не осознает, что все завершено, что он проиграл, война будет продолжаться. Ведь ему очевидно безразлично количество погибших российских военных или то, как эта война влияет на его страну", – озвучил Ходжес.

По словам Ходжеса, он всегда считал, что ключевой составляющей победы Украины в этой войне будет момент, когда все олигархи вокруг главы Кремля, которые удерживают его у власти, почувствуют настоящую боль. Она должна появиться на фоне потери ими своего состояния, активов, влияния.

Ходжес предположил, что пока кремлевские богачи не начнут давить на Путина, он будет продолжать боевые действия в Украине. По его убеждению, вряд ли стоит ожидать давления на российского диктатора от приближенных к нему людей в ближайшие месяцы, однако исключать такой сценарий не стоит.

Заметьте! Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает единственным условием для того, чтобы в Украине наступил мир на длительный период – это наращивание мощи ВСУ и постоянная поддержка партнеров. Он убежден, что Путин не пойдет на компромисс и ждет капитуляции Украины, а та со своей стороны не согласится отдать россиянам Донбасс. По словам Тейлора, когда давление со стороны американцев и европейцев на Москву будет мощным и эффективным, тогда Путин осознает, что победить в этой войне не сможет.

