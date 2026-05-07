На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, додавши, що Білий дім постійно займає сторону Росії, оскільки з Вашингтона досі звучать кремлівські наративи.
Вибори в США можуть змінити ситуацію
Нещодавно американський віцепрезидент Венс хвалився, що досягненням команди Трампа було припинення надання військової допомоги Україні, а міністр оборони США Гегсет більше не бере участі в зустрічах, де обговорюється підтримка ЗСУ. З огляду на це, як зазначив генерал-лейтенант США у відставці, нині складно розцінювати США як союзника України. Однак, з його слів, сьогодні більшість Конгресу підтримує Київ.
З нетерпінням чекаю проміжні вибори в США у листопаді. Сподіваюсь, демократи отримають контроль хоча б над частиною Конгресу. Я вірю, що це може змінити ситуацію,
– озвучив Годжес.
Що може стати ключовою миттю для перемоги України?
Говорячи про перебіг подій довкола мирних переговорів, можливість Штатів посприяти задля завершення війни, генерал-лейтенант США у відставці наголосив, що у Вашингтона наразі відсутні важелі впливу. Адже американці не надають Україні необхідної військової допомоги, як це було раніше.
США більше не впливають на це. У нас некомпетентні перемовники,
– констатував Годжес.
На думку генерала-лейтенанта США у відставці, український президент Володимир Зеленський діє вірно, звертаючи більше уваги на інші держави, зокрема Туреччину, які могли б бути посередником в мирних переговорах, а також надати місце для проведення наступних раундів.
"Ця війна могла б закінчитись вже сьогодні, якби росіяни сказали, що забираються з України. Поки Путін не усвідомить, що все завершено, що він програв, війна буде продовжуватись. Адже йому очевидно байдуже на кількість загиблих російських військових чи те, як ця війна впливає на його країну", – озвучив Годжес.
Зі слів Годжеса, він завжди вважав, що ключовим складником перемоги України в цій війні буде мить, коли всі олігархи навколо очільника Кремля, які утримують його при владі, відчують справжній біль. Він має з'явитися на тлі втрати ними своїх статків, активів, впливу.
Годжес припустив, що поки кремлівські багатії не почнуть тиснути на Путіна, він буде продовжувати бойові дії в Україні. За його переконанням, навряд чи варто очікувати тиску на російського диктатора від наближених до нього людей в найближчі місяці, однак виключати такий сценарій не варто.
Зауважте! Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає єдиною умовою задля того, аби в Україні настав мир на тривалий період – це нарощення міці ЗСУ та постійна підтримка партнерів. Він переконаний, що Путін не піде на компроміс і чекає капітуляції України, а та зі свого боку не погодиться віддати росіянам Донбас. Зі слів Тейлора, коли тиск з боку американців та європейців на Москву буде потужним і ефективним, тоді Путін усвідомить, що перемогти у цій війні не зможе.
Мирні переговори: на якій вони стадії та які заяви звучать?
Голова української переговорної групи Рустем Умєров прилетів у Маямі задля зустрічі з американською стороною. Адже мирні переговори перебувають на паузі. Активності з боку перемовників США в особі Віткоффа і Кушнера не спостерігається. Ймовірно через те, що нині увага команди Трампа прикута до Близького Сходу.
Президент України окреслив основні завдання, які стоять перед Умєровим в межах його візиту до США. Зеленський заявив, що серед таких: обговорити гуманітарний трек, аби була змога провести новий етап звільнення полонених; активізувати дипломатичний процес. Крім того, Умєров, як секретар РНБО, отримав низку безпекових доручень щодо співпраці з США.
Представниця російського МЗС Марія Захарова висловилась про те, що Росія начебто відкрита для продовження переговорів. Однак вона додала, що перемовники з США сьогодні більше зосереджені на ситуації довкола війни в Ірані. Раніше очільник міністерства закордонних справ Росії Лавров провів за ініціативою російської сторони телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо, вони зокрема говорили про війну в Україні.
Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав недоречним тристоронній формат переговорів за участі України, США та Росії. Він також вкотре заявив, що Москва очікує від України, що вона виведе свої війська з Донеччини.