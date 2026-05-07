Про це сказав помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

Чого вимагає Росія?

Юрій Ушаков вкотре повторив ультиматум, який російські посадовці вже неодноразово озвучували – як на переговорах, так і публічно.

Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські переговірники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, військові дії будуть припинені, а, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання,

– сказав помічник Путіна.

За його словами, нині Росія очікує відповідних кроків від Києва, зокрема від президента України Володимира Зеленського. Водночас інші варіанти розвитку переговорів російський посадовець назвав "марною тратою часу".

Цинічну заяву Ушакова прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що цими слова Росія фактично визнала, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити з Донбасу.

Що і треба було довести – ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в Женеві відбулося кілька раундів тристоронніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Запланована на березень зустріч не відбулася через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану. Згодом переговори у такому форматі більше не поновлювалися.

Цікаво! Український політик і державний діяч, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що переговори про завершення війни, які відбуваються зараз, не можна вважати справжнім мирним процесом. За його словами, розрахунок був у тому, що Україна відмовиться сідати за стіл із росіянами, а це посіє розкол між Києвом і Вашингтоном.

7 травня стало відомо, що секретар РНБО та один з головних українських переговірників Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів для переговорів з американськими представниками. За словами Володимира Зеленського, одним із пріоритетів в рамках цього візиту залишається гуманітарний трек, зокрема, підготовка нового етапу обміну полоненими.

Водночас триває активна дипломатична робота зі США та партнерами для просування мирного процесу і посилення безпекових гарантій.

Нещодавно відбулася розмова Рубіо та Лаврова

5 травня держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Згідно з американською версією, ініціатором переговорів виступила Росія. У Держдепі зазначили, що сторони порушили питання двосторонніх відносин, російсько-української війни та ситуації навколо Ірану, однак без деталізації змісту обговорення кожної теми.

Водночас в МЗС Росії відзвітували дещо інакше. Там не уточнили, хто саме ініціював дзвінок, і не згадали про війну в Україні як окрему тему. У російському відомстві зазначили, що сторони провели так звану "звірку годинників" щодо актуальних міжнародних питань і стану російсько-американських відносин.