Серед тем, які обговорили Лавров та Рубіо був також Іран та загальна геополітична ситуація у світі. Про перемовини політиків повідомили в Держдепартаменті США.

Про що говорили Рубіо та Лавров?

У вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку міжнародних питань, зокрема війну Росії проти України.

Згідно з американською стороною, ініціатором переговорів виступила Росія – розмова відбулася на прохання Лаврова. У Держдепі зазначили, що сторони порушили питання двосторонніх відносин, російсько-української війни та ситуації навколо Ірану, однак без деталізації змісту обговорення кожної теми.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії подали іншу версію переговорів. Там не уточнили, хто саме ініціював дзвінок, і не згадали про війну в Україні як окрему тему. У російському відомстві повідомили, що сторони провели так звану "звірку годинників" щодо актуальних міжнародних питань і стану російсько-американських відносин.

Також у заяві Росії йдеться, що під час розмови обговорювався графік подальших двосторонніх контактів, а сам діалог нібито був конструктивним і діловим.

Чому Росія затягує мирні переговори про завершення війни в Україні?

Росія затягує переговори, намагаючись покращити свої позиції на полі бою. У Кремлі розраховують на успіх наступальних дій і продовження війни на виснаження, яка може послабити Україну та її союзників. Водночас Москва висуває ультимативні вимоги, зокрема щодо виведення українських військ із окупованих територій як умови для припинення вогню.

На процес впливають і геополітичні чинники. Зміщення уваги США на інші конфлікти, зокрема в Ірані, дає Росії можливість затягувати переговори. Додатково вона маніпулює питанням місця зустрічей і створює лише видимість готовності до діалогу, уникаючи реальних компромісів.

Внутрішньополітичний фактор також відіграє роль, адже для Кремля будь-який мир без ознак повної перемоги несе ризики для влади. Тому Росія висуває неприйнятні умови, щоб згодом перекласти відповідальність за відсутність домовленостей на Україну.

До слова, український політик і колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішні розмови про завершення війни не можна вважати повноцінним мирним процесом. На його думку, Володимир Путін намагається використати Дональда Трампа, щоб виграти час і послабити міжнародний тиск.

Чи готова Україна продовжувати мирні переговори щодо завершення війни?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори з Росією у будь-який момент і в будь-якому форматі. Водночас Київ наголошує, що такі зустрічі можливі на території будь-якої країни, окрім Росії та Білорусі, і розраховує на повернення до тристороннього формату за участю міжнародних партнерів.

Зокрема, Зеленський повідомив про готовність до тристоронніх перемовин за участю США та Росії, які можуть відбутися в Азербайджані. Це питання вже обговорювалося з американською стороною.

Крім того, президент провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони обговорили перспективи переговорного процесу та майбутні дипломатичні контакти. Зеленський підкреслив, що ключовою умовою для України залишається досягнення тривалого припинення вогню.