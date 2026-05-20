Коментуючи заяву Путіна для ЗМІ, австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що вона покликана приховати від росіян величезну ціну цієї війни й зовсім незначні досягнення російської армії за 4 роки повномасштабного вторгнення.

Дивіться також У Кремлі розраховують на поновлення переговорів з Україною за участю США

Путін змінив риторику: що стоїть за його новими заявами?

Генерал-майор у відставці впевнений, що таке висловлювання російського диктатора спрямоване на те, аби підіграти Білого дому. Зі слів Раяна, очільник Кремля ймовірно усвідомлює, що не може виграти цю війну на полі бою.

При цьому розуміє, що адміністрація Трампа – його кращий шанс зберегти території, які Росія незаконно окупувала з 2022 року. Ця заява має дві цілі: приховати його невдачі на війні від російського суспільства і догодити Дональду Трампу в надії, що той і надалі буде підтримувати військові цілі Росії,

– вважає Раян.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

До відома! Днями речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія хотіла б поновити переговорний процес. Він зазначив, що Вашингтон має посприяти цьому і підкреслив, що сьогодні переговори на паузі. Згодом представник Путіна, Кирило Дмитрієв, висловився про те, що спецпредставник Трампа, Віткофф, найближчим часом може прибути знову в Росію.

Після параду на 9 травня стало помітним й те, як різко змінилась риторика Путіна. У 2022 році він називав українську владу "злочинцями", "наркоманами", "нелегітимною", однак днями він назвав українського президента "паном Зеленським".

Думаю, що Путін, будучи прагматиком, усвідомлює низькі шанси на досягнення військових цілей зі зброєю в руках на полі бою, тому в певну мить йому доведеться перейти до реалістичних переговорів з українським урядом,

– озвучив Раян.

Росія досі цього не робила. Вона, як наголосив австралійський генерал-майор у відставці, дотримувалась своєї максималістської мети. Тому сьогодні Путін ймовірно готує підґрунтя для серйозніших розмов про стійку мирну угоду між Україною та Росією на відміну від того підходу до переговорного процесу, який він демонстрував до цього часу.

Зауважте! Раніше Мік Раян зауважив на тому, що через зупинку надання військової допомоги Україні з боку США їй довелося активніше працювати над власним виробництвом зброї. Як результат – сьогодні українські розробки зокрема БпЛА вражають різними видами й функціоналом. Він впевнений, що настає переломна мить у військовій стратегії нашої держави й це є негативним сигналом для Кремля, але наближає Україну до реальних мирних переговорів. Раніше Москва їх більше імітувала, ніж дійсно була готова до завершення бойових дій.

Путін зрозумів, що ситуація змінюється

Нагадаємо, що політолог і голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко висловив думку, що Путін заговорив по-іншому через те, що Росія стала регулярно відчувати на собі атаки українських дронів, які показали, що здатні пробивати навіть посилену московську ППО.

Він пояснив, що це руйнує низку міфів Кремля. Зокрема той, який просувався тривалий період, що саме українська сторона повинна погодитись на певні умови, бо далі їй ставатиме гірше. Сьогодні ж ситуація загострюється як раз для Росії. Технологічно та економічно вона не виграє.

Політолог переконаний, що не варто передчасно радіти таким заявам Путіна, оскільки він ймовірно мав на меті дотримуватися такої ж риторики, що і Трамп. Нещодавно президент США висловився про те, що нібито Київ та Москва наближаються до мирної угоди.