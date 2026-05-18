Про це прессекретар Путіна розповів пропагандистським ЗМІ.

Що відомо про можливе відновлення переговорів?

За слова Дмитра Пєскова, Москва розраховує на відновлення переговорів з Україною за посередництва США. Він додав, що зараз "мирний процес стоїть на паузі ".

Мирний процес зараз призупинено. Ми очікуємо, що він все ж таки буде відновлений,

– зазначив Пєсков.

Прессекретар російського диктатора Путіна наголосив, що сподівається на допомогу від США та зазначив, що Вашингтон має продовжити свої "миротворчі зусилля".

Важливо! Британський полковник у відставці Геміш де Бретон-Гордон у розмові з 24 Каналом зазначив, що є ознаки наближення до мирного процесу в Україні та заявив, що Київ займає більш вигідну позицію у переговорах, але головне протиріччя з Москвою залишається нерозв'язаним. Він також висловив сподівання, що президент Трамп, який зосереджувався на ситуації на Близькому Сході, зможе забезпечити справедливий мир для України до проміжних виборів у США.

Політолог Вадим Денисенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що візит Путіна до Китаю відбудеться після зустрічі Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, де обговорювалася ситуація в Україні. Пекін також прагне брати участь у мирних перемовинах, зосереджуючись на питаннях, які вигідні йому.

США готові зіграти роль посередника у відновленні мирних переговорів між Україною та Росією, заявив держсекретар Марко Рубіо. Він наголосив на значних втратах російської армії та розвитку українських військових технологій, що створює асиметричну війну.

Кремль знову оновив вимоги до України щодо мирних переговорів та припинення вогню. Тепер там вимагають контроль не лише над Донбасом. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що на порядку денному знову почали лунати цинічні заяви про Запорізьку та Херсонську область. За словами Ступака, цілком ймовірно, що росіяни знову повірили в себе через підвищення цін на нафту.