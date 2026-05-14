Про це в інтерв’ю Fox News повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Які плани США мають на мирні переговори в Україні?

За його словами, адміністрація Дональда Трампа залишається відкритою до дипломатичного врегулювання війни. Рубіо зазначив, що останніми місяцями переговорний процес дещо загальмувався через зміну настроїв обох сторін.

Українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою; вони пройшли зиму; росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла. Але, сподіваюся, будь-то заява Володимира Путіна чи щось інше, сподіваюся, ми скоро досягнемо точки, коли обидві сторони знову почнуть діалог. І ми готові зіграти роль посередництва і довести це до завершення,

– сказав Рубіо.

Американський держсекретар також заявив, що наразі США є єдиною країною у світі, яка здатна домогтися завершення цієї війни.

Рубіо наголосив, що Дональд Трамп прагне якнайшвидшого припинення бойових дій і вважає війну руйнівною для обох країн. Він каже, що Україні знадобляться десятиліття на відновлення, тоді як Росія вже несе значні людські та економічні втрати.

Окремо держсекретар звернув увагу на розвиток українських військових технологій та нових методів ведення війни.

Немає сумнівів, що необхідність ведення цієї війни змусила українців розробити нову тактику, нові методи, нове обладнання, нову технологію, яка створює свого роду гібридну асиметричну війну. Це вражає, без сумніву. Ви подивіться на росіян, які втрачають в п'ять разів більше солдатів на місяць, ніж українці. Україна – це менша країна і менша армія, хоча українські Збройні сили є найсильнішими, найпотужнішими Збройними силами у всій Європі,

– сказав Рубіо

Рубіо також заявив, що російська армія щомісяця втрачає приблизно від 15 до 20 тисяч військових загиблими.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес зазначив, що Білий дім не лише займає позицію Росії у війні з Україною, а й проголошує кремлівські наративи. Тож наразі Вашингтон не можна розцінювати як союзника України. Однак сьогодні Конгрес підтримує Київ.

