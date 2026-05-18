Об этом пресс-секретарь Путина рассказал пропагандистским СМИ.

Что известно о возможном возобновлении переговоров?

По слова Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает на возобновление переговоров с Украиной при посредничестве США. Он добавил, что сейчас "мирный процесс стоит на паузе".

Мирный процесс сейчас приостановлен. Мы ожидаем, что он все же будет возобновлен,

– отметил Песков.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина отметил, что надеется на помощь от США и отметил, что Вашингтон должен продолжить свои "миротворческие усилия".

Важно! Британский полковник в отставке Хэмиш де Бретон-Гордон в разговоре с 24 Каналом отметил, что есть признаки приближения к мирному процессу в Украине и заявил, что Киев занимает более выгодную позицию в переговорах, но главное противоречие с Москвой остается нерешенным. Он также выразил надежду, что президент Трамп, который сосредотачивался на ситуации на Ближнем Востоке, сможет обеспечить справедливый мир для Украины до промежуточных выборов в США.

Политолог Вадим Денисенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что визит Путина в Китай состоится после встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, где обсуждалась ситуация в Украине. Пекин также стремится участвовать в мирных переговорах, сосредотачиваясь на вопросах, которые выгодны ему.

США готовы сыграть роль посредника в возобновлении мирных переговоров между Украиной и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил значительные потери российской армии и развития украинских военных технологий, что создает асимметричную войну.

Кремль снова обновил требования к Украине относительно мирных переговоров и прекращения огня. Теперь там требуют контроль не только над Донбассом. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что на повестке дня снова начали звучать циничные заявления о Запорожской и Херсонской области. По словам Ступака, вполне вероятно, что россияне снова поверили в себя из-за повышения цен на нефть.