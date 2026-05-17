Британский полковник в отставке Хэмиш де Бретон-Гордон в разговоре с 24 Каналом отметил, что также хорошим знаком относительно приближения к миру в Украине стало заявление Владимира Путина, что так называемая "СВО" якобы завершается. Он объяснил, готова ли Москва пойти на уступки, чтобы закончить войну.

Как изменилась позиция Украины в мирных переговорах?

Гемиш де Бретон-Гордон объяснил, что сейчас в публичном пространстве есть только фрагменты определенных договоренностей, из которых очень сложно сформировать окончательную позицию и оценить, что происходит.

"Однако если сложить все эти "пазлы" в кучу, то оказывается, что это тенденция. Она, вероятно, свидетельствует о том, что проводится большая работа по перемирию и заключению мирного соглашения", – предположил он.

Обратите внимание! В аналитическом отчете крупнейшего американского банка JPMorgan Chase отмечается, что война в Украине, вероятно, закончится по финскому сценарию. Речь идет о том, что Россия так и не сможет захватить всю Украину, однако и Киеву придется якобы избавиться от части территорий. Однако он сохранит суверенитет, войско и продолжит двигаться по западному вектору развития. Также Украина, возможно, будет иметь нейтральный статус и ограничит численность своей армии. Это позволит Москве представить такое мирное соглашение как свою победу.

Единственный человек, по его мнению, который может как можно быстрее добиться прекращения огня и мирного соглашения, это Дональд Трамп. США имеют для этого все необходимые рычаги влияния. Все свидетельствует о том, что события развиваются очень активно и, вероятно, это связано именно с промежуточными выборами в Америке.

В то же время в последнее время Украина укрепляет свои позиции и на фронте, и в отношении ударов по российской территории. Поэтому, уверен британский полковник в отставке, Владимир Зеленский не будет спешить подписывать тот вариант мирного соглашения, который был предложен в 2025 году. Также все в мире хотели бы увидеть действительно справедливый мир в Украине.

Напомним, что США предложили в 2025 году мирный план по завершению войны в Украине, который состоял из 28 пунктов. В частности, в нем говорилось о сокращении украинской армии до 600 тысяч, отказе Киева от членства в НАТО и выводе украинских войск из части Донецкой области. Также план предусматривал возвращение России в мировую экономику и отмену санкций. Украина этот план не согласовала, и в рамках договоренностей между Киевом и Вашингтоном был принят план из 19 пунктов.

"Поэтому сейчас совсем другая ситуация. Ранее Россия предлагала во время предыдущих договоренностей определенные требования по территориям, численности украинской армии и отношений Украины с Западом. Однако сейчас все это имеет другой вид, ведь Киев сейчас находится в гораздо более выгодной позиции, чем раньше", – подчеркнул Гемиш де Бретон-Гордон.

Он выразил надежду, что Трамп, который сосредотачивался на ситуации на Ближнем Востоке, сможет обеспечить справедливый мир для Украины до промежуточных выборов в США. Тогда американский президент сможет укрепить свои позиции и внутри Соединенных Штатов, и во внешней политике.

Какие позиции сторон по мирному соглашению на сегодня?

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов, который вовлечен в переговорный процесс, не исключает, что война в Украине может завершиться в результате мирных переговоров. Он подчеркнул, что верит в переговорный процесс, его завершения и результат.

Однако пока встречи делегаций Украины, России и США находятся на паузе. Главное противоречие между Киевом и Москвой, по словам Буданова, остается не решенным. Это территориальный вопрос, ведь россияне настаивают на выводе украинских сил из Донецкой области, а Украина не соглашается на уступки в этом вопросе и настаивает на закреплении линии разграничения по ЛБЗ.

Что происходит с мирными переговорами?

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США готовы к посредничеству в дипломатическом решении российско-украинской войны. Он отметил, что процесс переговоров замедлился в последнее время. Однако изменились и позиции сторон. Украина, по его мнению, чувствует уверенность в своих силах на фронте. А у России появился оптимизм относительно роста цен на нефть. Рубио считает, что заявление Путина о завершении войны дает надежду, что диалог между сторонами возобновится.

В то же время Россия пытается выдвигать новые требования к Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для восстановления "полноценных мирных переговоров" Украина должна прекратить боевые действия, оставить не только территорию Донбасса, на чем Москва настаивала ранее, но и "российские регионы", то есть временно оккупированные территории Украины.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что изменение условий со стороны России связано с тем, что Кремль, вероятно, поверил в свои силы. Это произошло после того, как на фоне конфликта на Ближнем Востоке, выросли цены на нефть. Поэтому россияне надеются, что у них в стране улучшится экономическая ситуация и у Москвы появятся средства продолжать войну.