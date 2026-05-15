Об этом Буданов заявил газете The Times.

Что Буданов думает о вероятности завершения войны?

Я не обязан никому доверять – я должен достичь результата. Любые способы, формы и методы работы являются хорошими, если они дают этот результат. Я не занимаюсь тем, во что не верю. Я верю в переговорный процесс, в его завершение и результат,

– сказал Буданов.

Экс-глава украинской разведки также отметил, что многолетний опыт работы с российским направлением помогает ему в переговорах по мирному соглашению, ведь он до сих пор имеет доступ к информаторам и влиятельным людям в России.

По его словам, именно благодаря этому опыту удалось выстроить механизмы для возвращения украинских пленных.

Он добавил, что наработанные ранее косвенные каналы коммуникации с российской стороной сейчас используются и в более широком переговорном процессе.

В то же время мирные консультации между Украиной, Россией и США, которые продолжались с начала 2026 года, пока остаются на паузе. Одним из главных нерешенных вопросов остается ситуация вокруг Донбасса.

Москва продолжает требовать вывода украинских войск из региона, тогда как Киев настаивает на фиксации линии фронта без территориальных уступок. США в свою очередь предлагают вариант создания специальной экономической зоны.

