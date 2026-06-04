Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в команде украинского президента.

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Почему Зеленский решил написать письмо?

Собеседник издания рассказал, что идея написать письмо появилась у Зеленского накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит Путин, и "некоторых встреч" в Европе.

Сейчас в команде президента спокойно относятся к тому, что глава Кремля, вероятно, не отреагирует конструктивно на предложение о переговорах и достижении мира – учитывая его последние заявления.

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Пусть говорит. Путин увидит там одно, россияне – другое, партнеры – третье. Важно, что содержание письма идет в Россию, прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние,

– сказал источник журналистов.

Напомним, вечером 4 июня на сайте Офиса Президента опубликовали открытое письмо Зеленского к Путину. В этом письме президент Украины предложил прямой формат переговоров между сторонами и заявил о готовности к встречам для обсуждения конфликта.

По словам Зеленского, для этого можно выбрать нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.

Впоследствии появилась также первая реакция российской стороны на письмо президента. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Владимира Зеленского и цинично добавил, что президент Украины "может приехать в Москву в любой момент".

В то же время представитель отметил, что сам Путин пока не ознакомился с содержанием письма.