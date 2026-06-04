Об этом и о ряде других важных говорится в официальном письме, опубликованном на сайте президента Украины.

Актуально Не бойтесь выйти из войны, – Зеленский обратился к Путину в открытом письме

Что Зеленский сказал о Донецкой области?

Президент отметил, что враг регулярно откладывает крайний срок в планах захвата наших земель, прежде всего Донецкой области.

Вы не захватите ее и в этом году,

– подчеркнул Зеленский.

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При этом глава государства заверил, что Украина не хочет постоянной войны и осознает, насколько важно достичь мира, однако будет продолжать отстаивать собственную независимость.

Владимир Зеленский также отметил, что важнейшим шагом для России сейчас является прекращение войны и выход из нее. Также он предложил Путину определить четкую дату личной встречи.

Что сейчас происходит в Донецкой области?

Украинские дроны взяли под огневой контроль Горловку в Донецкой области, которую Россия оккупировала еще в 2014 году. По словам Назария Барчука, город имеет важное значение для российской логистики на Константиновском направлении, ведь там сосредоточены техника и личный состав.

Огневой контроль над Горловкой затрудняет поставки ресурсов к линии фронта, что может негативно влиять на темпы и возможности российского наступления.