Об этом рассказали в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Смотрите также Дрон на 600 километров, ИИ с самонаведением и БРДМ без водителя: что показали на оборонном демо-дне

Как ВСУ контролируют Горловку?

В бригаде показали видео поражений российских военных автомобилей. Рыцарские пилоты взяли Горловку под контроль.

Операторы ББпС "Вспышка" 28 бригады все больше наносят удары по логистике в тылу россиян. Грузовики, машины, квадроциклы – все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает. Сам город находится примерно в 35 – 40 километрах от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами,

– рассказали украинские военные.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как ВСУ контролируют Горловку дронами: смотрите видео

Они объяснили: достигли этого успеха не благодаря новым middle-strike дронам и не благодаря оптоволокну. Важны только навыки пилотов, донаты и взаимодействие между подразделениями.

Показываем оккупированную Горловку на карте Украины

Что означает контроль Горловки украинскими дронами?

Об этом аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук рассказал "РБК-Украина". По его словам, город является важным транспортным узлом для врага на Константиновском направлении, россияне размещают там технику и личный состав.

А потому установление огневого контроля над Горловкой ограничивает логистические возможности россиян по поставкам боеприпасов, техники, солдат непосредственно к линии фронта. Поскольку логистика врага в Константиновку сильно затруднена, это может вызвать задержки в наступательных действиях и всячески ограничивать врага.